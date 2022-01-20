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Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных по COVID-19
Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных по COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных по COVID-19
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса будет еженедельно предоставлять данные о ситуации с COVID-19 в РФ в сравнении с предыдущей неделей,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:50
2022-01-20T13:50
2022-01-20T13:50
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса будет еженедельно предоставлять данные о ситуации с COVID-19 в РФ в сравнении с предыдущей неделей, сообщили журналистам в штабе.В штабе отметили, что, учитывая особенности нового штамма "омикрон", в первую очередь, его высокую контагиозность, начиная с сегодняшнего дня, в дополнение к традиционным данным штаб будет информировать о ситуации с госпитализацией в медицинские организации граждан, которые в этом нуждаются по медицинским показаниям."В начале каждой новой недели федеральным оперативным штабом будут представляться данные о ситуации, сложившейся за прошедшую неделю в целом в сравнении с предыдущей неделей для оценки общей ситуации", - добавляется в сообщении оперативного штаба.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных по COVID-19
Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных о ситуации с COVID-19 в России
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса
будет еженедельно предоставлять данные о ситуации с COVID-19 в РФ
в сравнении с предыдущей неделей, сообщили журналистам в штабе.
В штабе отметили, что, учитывая особенности нового штамма "омикрон", в первую очередь, его высокую контагиозность, начиная с сегодняшнего дня, в дополнение к традиционным данным штаб будет информировать о ситуации с госпитализацией в медицинские организации граждан, которые в этом нуждаются по медицинским показаниям.
"В начале каждой новой недели федеральным оперативным штабом будут представляться данные о ситуации, сложившейся за прошедшую неделю в целом в сравнении с предыдущей неделей для оценки общей ситуации", - добавляется в сообщении оперативного штаба.