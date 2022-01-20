https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768724765.html

Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных по COVID-19

Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных по COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Оперштаб будет еженедельно публиковать сравнения данных по COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса будет еженедельно предоставлять данные о ситуации с COVID-19 в РФ в сравнении с предыдущей неделей,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:50

2022-01-20T13:50

2022-01-20T13:50

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса будет еженедельно предоставлять данные о ситуации с COVID-19 в РФ в сравнении с предыдущей неделей, сообщили журналистам в штабе.В штабе отметили, что, учитывая особенности нового штамма "омикрон", в первую очередь, его высокую контагиозность, начиная с сегодняшнего дня, в дополнение к традиционным данным штаб будет информировать о ситуации с госпитализацией в медицинские организации граждан, которые в этом нуждаются по медицинским показаниям."В начале каждой новой недели федеральным оперативным штабом будут представляться данные о ситуации, сложившейся за прошедшую неделю в целом в сравнении с предыдущей неделей для оценки общей ситуации", - добавляется в сообщении оперативного штаба.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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