https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720562.html

В России за сутки госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

В России за сутки госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 9 167 человек с COVID-19, на 3,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:35

2022-01-20T13:35

2022-01-20T13:43

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 9 167 человек с COVID-19, на 3,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 января текущего года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 9 167 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,8%. Увеличение произошло в 27 регионах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720006.html

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