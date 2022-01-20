https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768720562.html
В России за сутки госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
В России за сутки госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 9 167 человек с COVID-19, на 3,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:35
2022-01-20T13:35
2022-01-20T13:43
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 9 167 человек с COVID-19, на 3,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 января текущего года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 9 167 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,8%. Увеличение произошло в 27 регионах", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:35 20.01.2022 (обновлено: 13:43 20.01.2022)
В России за сутки госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19
За сутки в России госпитализировали 9167 пациентов с COVID-19