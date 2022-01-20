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В России за сутки выздоровели 24 478 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 24 478 человек после COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
В России за сутки выздоровели 24 478 человек после COVID-19
За сутки в России выздоровели 24 478 человек после COVID-19, на 6,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:33
2022-01-20T13:33
2022-01-20T13:53
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 24 478 человек после COVID-19, на 6,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 24 478 человек, или на 6,8% больше по сравнению с 19 января 2022 года", - говорится в сообщении.За все время пандемии после коронавируса были выписаны 9 950 333 человека.
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13:33 20.01.2022 (обновлено: 13:53 20.01.2022)
В России за сутки выздоровели 24 478 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 24 478 человек после COVID-19, за все время — 9 950 333