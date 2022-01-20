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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768719453.html
В России от COVID-19 за сутки умерли 684 человека
В России от COVID-19 за сутки умерли 684 человека - РИА Новости, 20.01.2022
В России от COVID-19 за сутки умерли 684 человека
За сутки в России умерли 684 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:32
2022-01-20T14:03
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России умерли 684 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Умерли за сутки 684 человека", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 10 938 261 случаев заболевания коронавирусом, 324 060 человек с коронавирусом умерли.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:32 20.01.2022 (обновлено: 14:03 20.01.2022)
 
В России от COVID-19 за сутки умерли 684 человека

В России за сутки зафиксировали 684 смерти от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России умерли 684 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Умерли за сутки 684 человека", - говорится в сообщении.
За время пандемии в стране зарегистрировано 10 938 261 случаев заболевания коронавирусом, 324 060 человек с коронавирусом умерли.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 01:43Распространение коронавируса
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