https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768719453.html

В России от COVID-19 за сутки умерли 684 человека

В России от COVID-19 за сутки умерли 684 человека - РИА Новости, 20.01.2022

В России от COVID-19 за сутки умерли 684 человека

За сутки в России умерли 684 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:32

2022-01-20T13:32

2022-01-20T14:03

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в России умерли 684 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Умерли за сутки 684 человека", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 10 938 261 случаев заболевания коронавирусом, 324 060 человек с коронавирусом умерли.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768473445.html

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