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Лукашенко заявил, что повторно переболел COVID-19

Лукашенко заявил, что повторно переболел COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Лукашенко заявил, что повторно переболел COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел COVID-19, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:46

2022-01-20T12:46

2022-01-20T14:33

распространение коронавируса

александр лукашенко

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МИНСК, 20 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел COVID-19, передает агентство Sputnik.По его словам, на этот раз он заразился омикрон-штаммом."Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел", — сказал Лукашенко на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом. О том, что он перенес COVID-19, белорусский лидер сообщил в конце июля 2020 года. По его словам, заболевание протекало бессимптомно, а преодолеть его помогли занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.В октябре прошлого года Лукашенко выразил готовность сделать прививку, но белорусской вакциной. Ее пока еще разрабатывают, предполагается, что препарат выпустят в гражданский оборот в первом полугодии 2023 года.

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Лукашенко заявил, что снова переболел коронавирусом Лукашенко рассказывает, что переболел "омикроном" и, как и в прошлый раз, перенес коронавирус на ногах 2022-01-20T12:46 true PT0M28S

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александр лукашенко, в мире, республика тыва, белоруссия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владислав ховалыг, видео