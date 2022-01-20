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Лукашенко заявил, что повторно переболел COVID-19
Лукашенко заявил, что повторно переболел COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Лукашенко заявил, что повторно переболел COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел COVID-19, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:46
2022-01-20T12:46
2022-01-20T14:33
распространение коронавируса
александр лукашенко
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здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МИНСК, 20 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что второй раз переболел COVID-19, передает агентство Sputnik.По его словам, на этот раз он заразился омикрон-штаммом."Мы замечаем, что этот "омикрон" — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим "омикроном" — переболел", — сказал Лукашенко на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом. О том, что он перенес COVID-19, белорусский лидер сообщил в конце июля 2020 года. По его словам, заболевание протекало бессимптомно, а преодолеть его помогли занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.В октябре прошлого года Лукашенко выразил готовность сделать прививку, но белорусской вакциной. Ее пока еще разрабатывают, предполагается, что препарат выпустят в гражданский оборот в первом полугодии 2023 года.
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Лукашенко заявил, что снова переболел коронавирусом
Лукашенко рассказывает, что переболел "омикроном" и, как и в прошлый раз, перенес коронавирус на ногах
2022-01-20T12:46
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PT0M28S
РИА Новости
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александр лукашенко, в мире, республика тыва, белоруссия, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владислав ховалыг, видео
12:46 20.01.2022 (обновлено: 14:33 20.01.2022)
Лукашенко заявил, что повторно переболел COVID-19
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что во второй раз переболел COVID-19