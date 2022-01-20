https://ria.ru/20220120/kndr-1768740204.html
КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена
КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена - РИА Новости, 20.01.2022
КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена
КНДР объявила амнистию по случаю 110-летия со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения бывшего лидера Ким Чен Ира, сообщило... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:50
2022-01-20T14:50
2022-01-20T14:50
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ир
ким ир сен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/76/1553097640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89e653a1860358f9a945d05061bb1029.jpg
СЕУЛ, 20 янв – РИА Новости. КНДР объявила амнистию по случаю 110-летия со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения бывшего лидера Ким Чен Ира, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Решение об амнистии было принято президиумом Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР. Она вступит в силу с 30 января."Кабинет министров КНДР и уполномоченные органы должны принять практические меры по налаживанию спокойной жизни и работы лиц, которые будут освобождены", - сообщило ЦТАК.День рождения Ким Чен Ира отмечается 16 февраля, тогда как день рождения Ким Ир Сена – 15 апреля.Последний раз амнистия в КНДР объявлялась в августе 2020 года в преддверии 75-летия основания Трудовой партии Кореи.
https://ria.ru/20220118/rakety-1768291333.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155309/76/1553097640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_107b28c1bc63edfb3bc056b1c0f09aab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ким чен ир, ким ир сен
КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена
КНДР объявила амнистию по случаю годовщин со дня рождения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира