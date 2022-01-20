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КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена

КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена - РИА Новости, 20.01.2022

КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена

КНДР объявила амнистию по случаю 110-летия со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения бывшего лидера Ким Чен Ира, сообщило... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:50

2022-01-20T14:50

2022-01-20T14:50

в мире

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 20 янв – РИА Новости. КНДР объявила амнистию по случаю 110-летия со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения бывшего лидера Ким Чен Ира, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Решение об амнистии было принято президиумом Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР. Она вступит в силу с 30 января."Кабинет министров КНДР и уполномоченные органы должны принять практические меры по налаживанию спокойной жизни и работы лиц, которые будут освобождены", - сообщило ЦТАК.День рождения Ким Чен Ира отмечается 16 февраля, тогда как день рождения Ким Ир Сена – 15 апреля.Последний раз амнистия в КНДР объявлялась в августе 2020 года в преддверии 75-летия основания Трудовой партии Кореи.

https://ria.ru/20220118/rakety-1768291333.html

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