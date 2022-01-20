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Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США - РИА Новости, 20.01.2022
Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США из-за враждебной, по его убеждению, политики... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T00:51
2022-01-20T00:51
2022-01-20T03:29
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США из-за враждебной, по его убеждению, политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В КНДР, осудив политику Вашинтона, пообещали готовиться к долгосрочной конфронтации с США. В стране договорились предпринимать практические действия для "более эффективного увеличения физической силы для защиты достоинства, суверенных прав и интересов государства".На заседании политбюро в Пхеньяне также обвинили нынешнюю администрацию США в действиях, нацеленных на "лишение КНДР своего права на самооборону". Кроме того, в стране заявили что "враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной отметки, которую больше нельзя игнорировать".Как отмечает агентство, в КНДР также назвали введение санкций против Пхеньяна Вашингтоном "глупым поступком".
https://ria.ru/20220114/kndr-1767926432.html
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пхеньян
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, москва, ким чен ын, вашингтон
00:51 20.01.2022 (обновлено: 03:29 20.01.2022)
Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
ЦТАК: Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США