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Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США

Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США - РИА Новости, 20.01.2022

Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США из-за враждебной, по его убеждению, политики... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T00:51

2022-01-20T00:51

2022-01-20T03:29

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США из-за враждебной, по его убеждению, политики Вашингтона по отношению к Пхеньяну, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В КНДР, осудив политику Вашинтона, пообещали готовиться к долгосрочной конфронтации с США. В стране договорились предпринимать практические действия для "более эффективного увеличения физической силы для защиты достоинства, суверенных прав и интересов государства".На заседании политбюро в Пхеньяне также обвинили нынешнюю администрацию США в действиях, нацеленных на "лишение КНДР своего права на самооборону". Кроме того, в стране заявили что "враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной отметки, которую больше нельзя игнорировать".Как отмечает агентство, в КНДР также назвали введение санкций против Пхеньяна Вашингтоном "глупым поступком".

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кндр (северная корея)

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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян, москва, ким чен ын, вашингтон