01:33 20.01.2022 (обновлено: 11:03 20.01.2022)
Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину
Президент Байден: США могут зеркально ответить России в случае кибератак на Украину
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины, заявил американский президент Джо Байден.
"Одно дело установить, что они продолжают киберусилия. Мы можем ответить тем же — киберсредствами", — сказал Байден, отвечая на вопрос о пороге задействования пакета беспрецедентных санкций, которыми Запад угрожает России в случае вторжения на Украину.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.