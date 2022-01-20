https://ria.ru/20220120/kiberataki-1768654267.html

Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину

Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину - РИА Новости, 20.01.2022

Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину

США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины, заявил... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:33

2022-01-20T01:33

2022-01-20T11:03

в мире

киев

сша

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джо байден

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ситуация в днр и лнр

россия

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины, заявил американский президент Джо Байден.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/kiberataki-1768471441.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр, россия