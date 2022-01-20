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https://ria.ru/20220120/kiberataki-1768654267.html
Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину
Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину - РИА Новости, 20.01.2022
Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину
США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины, заявил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:33
2022-01-20T11:03
в мире
киев
сша
дмитрий песков
джо байден
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины, заявил американский президент Джо Байден.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр, россия
01:33 20.01.2022 (обновлено: 11:03 20.01.2022)
 
Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину

Президент Байден: США могут зеркально ответить России в случае кибератак на Украину

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины, заявил американский президент Джо Байден.

"Одно дело установить, что они продолжают киберусилия. Мы можем ответить тем же — киберсредствами", — сказал Байден, отвечая на вопрос о пороге задействования пакета беспрецедентных санкций, которыми Запад угрожает России в случае вторжения на Украину.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
 
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