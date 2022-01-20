04:00 20.01.2022 (обновлено: 10:35 20.01.2022)
АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России
Глава "Севмаша" Будниченко: АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" в Мурманской области
Атомная подводная лодка К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" в Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" ("Ясень-М", проект 885-М) стала самой малошумной подлодкой в Военно-морском флоте России, сообщил генеральный директор завода "Севмаш" Михаил Будниченко в интервью журналу "Завод".
В боевой состав флота АПЛ "Казань" приняли в 2021 году.
"Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" — это огромный шаг в будущее, крейсер ХХI века", — сказал Будниченко.
По его словам, даже в сравнении с головным ракетоносцем "Северодвинск" проекта "Ясень" у "Казани" есть значительные отличия по характеристикам.
Будниченко напомнил, что генеральный конструктор КБ "Малахит" (разработчик) Александр Антонов, с которым он тесно сотрудничал по этому кораблю, подчеркивал, что в этом проекте реализовано новое направление — интеллектуализация боевых действий.
Сейчас в составе ВМФ России находятся три лодки проектов "Ясень" и "Ясень-М": "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". На различных этапах строительства еще шесть: "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток".
Подлодки проекта "Ясень-М" отличаются водоизмещением 9,5/13,8 тысячи тонн. Их размеры — 119х12х9,4 метра. Максимальная глубина погружения — 600 метров. Скорость — 15/30 узлов. Экипаж — 85 человек. На вооружении — восемь пусковых установок для ракет "Оникс", "Калибр" и "Циркон", а также десять торпедных аппаратов для 32 ракет и 30 торпед.
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