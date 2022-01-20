Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/kazan-1768658827.html
АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России
АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России - РИА Новости, 20.01.2022
АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России
Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" ("Ясень-М", проект 885-М) стала самой малошумной подлодкой в Военно-морском флоте России, сообщил генеральный... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:00
2022-01-20T10:35
безопасность
армия
александр антонов
вмф рф
северодвинск
москва
севмаш
михаил будниченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768680395_0:33:3421:1958_1920x0_80_0_0_4cb650f50ece08679d82a8e0722e0aa3.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" ("Ясень-М", проект 885-М) стала самой малошумной подлодкой в Военно-морском флоте России, сообщил генеральный директор завода "Севмаш" Михаил Будниченко в интервью журналу "Завод".В боевой состав флота АПЛ "Казань" приняли в 2021 году."Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" — это огромный шаг в будущее, крейсер ХХI века", — сказал Будниченко. По его словам, даже в сравнении с головным ракетоносцем "Северодвинск" проекта "Ясень" у "Казани" есть значительные отличия по характеристикам.Будниченко напомнил, что генеральный конструктор КБ "Малахит" (разработчик) Александр Антонов, с которым он тесно сотрудничал по этому кораблю, подчеркивал, что в этом проекте реализовано новое направление — интеллектуализация боевых действий.Сейчас в составе ВМФ России находятся три лодки проектов "Ясень" и "Ясень-М": "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". На различных этапах строительства еще шесть: "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток".Подлодки проекта "Ясень-М" отличаются водоизмещением 9,5/13,8 тысячи тонн. Их размеры — 119х12х9,4 метра. Максимальная глубина погружения — 600 метров. Скорость — 15/30 узлов. Экипаж — 85 человек. На вооружении — восемь пусковых установок для ракет "Оникс", "Калибр" и "Циркон", а также десять торпедных аппаратов для 32 ракет и 30 торпед.
https://ria.ru/20220120/podlodka-1768657074.html
https://ria.ru/20220113/fregaty-1767525706.html
северодвинск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768680395_605:0:3336:2048_1920x0_80_0_0_7b0855b420bff802e8cce5636e9b538d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, армия, александр антонов, вмф рф, северодвинск, москва, севмаш, михаил будниченко, россия
04:00 20.01.2022 (обновлено: 10:35 20.01.2022)
 
АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России

Глава "Севмаша" Будниченко: АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" в Мурманской области
Атомная подводная лодка К-561 Казань проекта 885М Ясень-М в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" в Мурманской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" ("Ясень-М", проект 885-М) стала самой малошумной подлодкой в Военно-морском флоте России, сообщил генеральный директор завода "Севмаш" Михаил Будниченко в интервью журналу "Завод".
В боевой состав флота АПЛ "Казань" приняли в 2021 году.
"Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" — это огромный шаг в будущее, крейсер ХХI века", — сказал Будниченко.
По его словам, даже в сравнении с головным ракетоносцем "Северодвинск" проекта "Ясень" у "Казани" есть значительные отличия по характеристикам.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
02:47
"Севмаш" сообщил о процессе строительства подлодки "Белгород"
Будниченко напомнил, что генеральный конструктор КБ "Малахит" (разработчик) Александр Антонов, с которым он тесно сотрудничал по этому кораблю, подчеркивал, что в этом проекте реализовано новое направление — интеллектуализация боевых действий.
Сейчас в составе ВМФ России находятся три лодки проектов "Ясень" и "Ясень-М": "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". На различных этапах строительства еще шесть: "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток".
Подлодки проекта "Ясень-М" отличаются водоизмещением 9,5/13,8 тысячи тонн. Их размеры — 119х12х9,4 метра. Максимальная глубина погружения — 600 метров. Скорость — 15/30 узлов. Экипаж — 85 человек. На вооружении — восемь пусковых установок для ракет "Оникс", "Калибр" и "Циркон", а также десять торпедных аппаратов для 32 ракет и 30 торпед.
Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», учения ФРУКУС-2011, база ВМС США Норфолк (штат Виргиния), 1 июля 2011 года - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 08:00
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
 
БезопасностьАрмияАлександр АнтоновВМФ РФСеверодвинскМоскваСевмашМихаил БудниченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02В Египте назвали причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
Лента новостейМолния
В Египте назвали причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине