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Подлодка "Волхов" провела пуск "Калибра" из подводного положения на учениях
Подлодка "Волхов" провела пуск "Калибра" из подводного положения на учениях - РИА Новости, 20.01.2022
Подлодка "Волхов" провела пуск "Калибра" из подводного положения на учениях
Подлодка "Волхов" в ходе учений в Японском море провела пуск из подводного положения ракеты "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:56
2022-01-20T15:57
безопасность
армия
оружие
хабаровский край
тихоокеанский флот вмф россии
японское море
калибр
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подлодка "Волхов" в ходе учений в Японском море провела пуск из подводного положения ракеты "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны России.Подчеркивается, что в расчётное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае."Дальность стрельбы составила более 1000 километров. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ", - добавили в российском военном ведомстве.
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безопасность, армия, оружие, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии, японское море, калибр, россия
14:56 20.01.2022 (обновлено: 15:57 20.01.2022)
 
Подлодка "Волхов" провела пуск "Калибра" из подводного положения на учениях

Подлодка "Волхов" из подводного положения поразила "Калибром" наземную цель на учениях

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" во время учений в акватории Японского моря. Кадр видео
Подводная лодка Волхов во время учений в акватории Японского моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подводная лодка "Волхов" во время учений в акватории Японского моря. Кадр видео
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подлодка "Волхов" в ходе учений в Японском море провела пуск из подводного положения ракеты "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели. Перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный выход в назначенный район", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в расчётное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.
"Дальность стрельбы составила более 1000 километров. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ", - добавили в российском военном ведомстве.
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