https://ria.ru/20220120/kalibr-1768741643.html

Подлодка "Волхов" провела пуск "Калибра" из подводного положения на учениях

Подлодка "Волхов" провела пуск "Калибра" из подводного положения на учениях - РИА Новости, 20.01.2022

Подлодка "Волхов" провела пуск "Калибра" из подводного положения на учениях

Подлодка "Волхов" в ходе учений в Японском море провела пуск из подводного положения ракеты "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:56

2022-01-20T14:56

2022-01-20T15:57

безопасность

армия

оружие

хабаровский край

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японское море

калибр

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подлодка "Волхов" в ходе учений в Японском море провела пуск из подводного положения ракеты "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны России.Подчеркивается, что в расчётное время ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае."Дальность стрельбы составила более 1000 километров. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ", - добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

хабаровский край

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безопасность, армия, оружие, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии, японское море, калибр, россия