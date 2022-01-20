https://ria.ru/20220120/gosduma-1768689960.html

ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования

ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 20.01.2022

ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования

Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов РФ, сообщила... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:12

2022-01-20T11:12

2022-01-20T11:23

политика

единая россия

госдума рф

россия

дистанционное электронное голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов РФ, сообщила пресс-служба единороссов.Отмечается, что координационный совет фракции поддержал концепцию законопроекта о единых правилах проведения ДЭГ, предусматривающая защиту сведений и персональных данных, которые должны оставаться тайными."Отметим, что данный законопроект разрабатывался документ совместно с Центризбиркомом", - говорится в сообщении.Законопроект был внесен в Госдуму думскими единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года. В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня. Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.

https://ria.ru/20220118/onlayn-golosovanie-1768452082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, госдума рф, россия, дистанционное электронное голосование