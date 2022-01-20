11:12 20.01.2022 (обновлено: 11:23 20.01.2022)
ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования
ЕР поддержала в Госдуме проект о единых принципах онлайн-голосования для всех регионов
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов РФ, сообщила пресс-служба единороссов.
Отмечается, что координационный совет фракции поддержал концепцию законопроекта о единых правилах проведения ДЭГ, предусматривающая защиту сведений и персональных данных, которые должны оставаться тайными.
"Отметим, что данный законопроект разрабатывался документ совместно с Центризбиркомом", - говорится в сообщении.
Законопроект был внесен в Госдуму думскими единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года. В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня. Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.