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ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования
ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 20.01.2022
ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования
Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов РФ, сообщила... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:12
2022-01-20T11:23
политика
единая россия
госдума рф
россия
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов РФ, сообщила пресс-служба единороссов.Отмечается, что координационный совет фракции поддержал концепцию законопроекта о единых правилах проведения ДЭГ, предусматривающая защиту сведений и персональных данных, которые должны оставаться тайными."Отметим, что данный законопроект разрабатывался документ совместно с Центризбиркомом", - говорится в сообщении.Законопроект был внесен в Госдуму думскими единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года. В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня. Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.
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политика, единая россия, госдума рф, россия, дистанционное электронное голосование
11:12 20.01.2022 (обновлено: 11:23 20.01.2022)
 
ЕР поддержала в Госдуме проект о единых правилах онлайн-голосования

ЕР поддержала в Госдуме проект о единых принципах онлайн-голосования для всех регионов

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддержала законопроект, вводящий единые правила дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов РФ, сообщила пресс-служба единороссов.
Отмечается, что координационный совет фракции поддержал концепцию законопроекта о единых правилах проведения ДЭГ, предусматривающая защиту сведений и персональных данных, которые должны оставаться тайными.
"Отметим, что данный законопроект разрабатывался документ совместно с Центризбиркомом", - говорится в сообщении.
Законопроект был внесен в Госдуму думскими единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года. В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК). Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня. Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФРоссияДистанционное электронное голосование
 
 
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