https://ria.ru/20220120/gaz-1768705733.html

Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса

Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 20.01.2022

Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса

Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:29

2022-01-20T12:29

2022-01-20T13:12

молдавия

экономика

газпром

молдовагаз

игорь гросу

сергей куприянов

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа, заявил спикер Игорь Гросу.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что готов прекратить поставки с 21 января. Правительство республики приняло решение попросить парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней, чтобы получить возможность помочь импортеру погасить платеж вовремя."Инициативу введения режима ЧП на 60 дней поддержали 50 депутатов", — сказал Гросу.Депутаты блока "Коммунисты и социалисты" отказались поддержать предложение правительства.Выступая в парламенте, премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что сегодня будет созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая предпримет некоторые шаги. В частности, "Молдовагаз" временно освободят от уплаты НДС. Также компания получит авансом средства, выделенные властями для компенсации населению роста тарифов на газ. Эти действия позволят получить сумму, которой не хватает для погашения очередного платежа "Газпрому" в установленные сроки.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии: цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.

https://ria.ru/20220111/tarif-1767422569.html

https://ria.ru/20220111/dodon-1767356781.html

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молдавия, экономика, газпром, молдовагаз, игорь гросу, сергей куприянов, наталья гаврилица