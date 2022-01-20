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В Липецкой области следователи завели дело против иеговиста
В Липецкой области следователи завели дело против иеговиста - РИА Новости, 20.01.2022
В Липецкой области следователи завели дело против иеговиста
Следователи в Липецкой области завели уголовное дело в отношении еще одного члена запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:57
2022-01-20T10:58
происшествия
липецкая область
свидетели иеговы
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следователи в Липецкой области завели уголовное дело в отношении еще одного члена запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.В прошлом году ведомство сообщало о возбуждении дела об экстремизме в отношении семерых иеговистов из города Грязи."Возбуждено уголовное дело в отношении еще одного члена религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, действовавшего в городе Грязи. Его действия следователем квалифицированы по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), ч.1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится на сайте СУСК.Подозреваемый принимал участие в работе местной ячейки иеговистов, также он получил в безвозмездное пользование жилой дом в Грязях, ранее использовавшийся в качестве культового помещения и отчужденный в пользу испанской общины "Свидетелей"*, отмечается в релизе. Он заключил от своего имени договоры с ресурсоснабжающими организациями и оплачивал коммунальные услуги с 2017 года."Уголовное дело объединено в одно производство с делами в отношении еще семерых организаторов и участников экстремистской организации, действия которых в зависимости от роли каждого квалифицированы по чч. 1,2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней)", - добавляется в сообщении.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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происшествия, липецкая область, свидетели иеговы, россия
10:57 20.01.2022 (обновлено: 10:58 20.01.2022)
 
В Липецкой области следователи завели дело против иеговиста

В Липецкой области следователи завели дело против члена организации "Свидетели Иеговы"*

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следователи в Липецкой области завели уголовное дело в отношении еще одного члена запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
В прошлом году ведомство сообщало о возбуждении дела об экстремизме в отношении семерых иеговистов из города Грязи.
"Возбуждено уголовное дело в отношении еще одного члена религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, действовавшего в городе Грязи. Его действия следователем квалифицированы по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), ч.1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится на сайте СУСК.
Подозреваемый принимал участие в работе местной ячейки иеговистов, также он получил в безвозмездное пользование жилой дом в Грязях, ранее использовавшийся в качестве культового помещения и отчужденный в пользу испанской общины "Свидетелей"*, отмечается в релизе. Он заключил от своего имени договоры с ресурсоснабжающими организациями и оплачивал коммунальные услуги с 2017 года.
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"Уголовное дело объединено в одно производство с делами в отношении еще семерых организаторов и участников экстремистской организации, действия которых в зависимости от роли каждого квалифицированы по чч. 1,2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней)", - добавляется в сообщении.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
 
ПроисшествияЛипецкая областьСвидетели ИеговыРоссия
 
 
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