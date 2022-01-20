https://ria.ru/20220120/donbass-1768733351.html

Политика Байдена может привести к обострению в Донбассе, считают в ЛНР

Политика Байдена может привести к обострению в Донбассе, считают в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2022

Политика Байдена может привести к обострению в Донбассе, считают в ЛНР

Заявления президента США Джо Байдена о России и Украине на фоне поставок Киеву оружия могут привести к обострению в Донбассе и поставить под вопрос... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:25

2022-01-20T14:25

2022-01-20T14:25

в мире

киев

сша

джо байден

нато

сергей лавров

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 янв – РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о России и Украине на фоне поставок Киеву оружия могут привести к обострению в Донбассе и поставить под вопрос дипломатический вариант разрешения кризиса, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на Украине Родион Мирошник.Ранее Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае. Кроме того, американский лидер не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине, но заявил, что США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины."Исповедуя доктрину Монро, где все западное полушарие называлось зоной национальных интересов США, Байден театрально возмущается требованиями России сохранять зону безопасности вокруг своих границ. Это всего лишь попытка увести диалог от ответов на главные вопросы, которые поставлены Россией. Такой маневр вряд ли пройдет", - сказал РИА Новости Мирошник.Он подчеркнул, что более 30 лет назад США сумели "заболтать тему нерасширения НАТО на восток", не закрепив эти договоренности письменно, что использовали уже через несколько лет. По мнению Мирошника, "повторно наступать на эти грабли вряд ли кто-то станет"."Но на этом фоне США и Великобритания вместе с союзниками продолжают накачивать Киев вооружением, что вряд ли угрожает России, но может существенно повлиять на возможность эскалации в Донбассе. Потому такое виляние, совмещенное с прямыми нарушениями обязательств, может поставить большой вопрос на самом дипломатическом варианте разрешения кризиса", - пояснил представитель ЛНР.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Также Москва неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220120/karta-1768727995.html

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в мире, киев, сша, джо байден, нато, сергей лавров, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, россия