https://ria.ru/20220120/diponosheniya-1768765798.html

Эксперт ответил на вопрос, возможен ли разрыв дипотношений России и США

Эксперт ответил на вопрос, возможен ли разрыв дипотношений России и США - РИА Новости, 20.01.2022

Эксперт ответил на вопрос, возможен ли разрыв дипотношений России и США

Разрыв дипотношений между США и РФ возможен в случае принятия персональных санкций против президента РФ Владимира Путина или против российского руководства,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:45

2022-01-20T16:45

2022-01-20T16:45

в мире

сша

российский совет по международным делам

санкции в отношении россии

андрей кортунов

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Разрыв дипотношений между США и РФ возможен в случае принятия персональных санкций против президента РФ Владимира Путина или против российского руководства, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.В четверг издание Washington Post опубликовало проект санкций США против России, среди которых упоминаются меры против членов кабмина России."Для разрыва дипотношений потребуется что-то еще более существенное, скажем, санкции в отношении российского президента, в отношении российского руководства. Если такие персональные санкции последуют, то, возможен, конечно, и такой радикальный шаг, как разрыв дипотношений. Пока что об этом речь не идет", - сказал эксперт.По его словам, еще есть надежда, что в ходе завтрашней встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве российско-американский диалог приведет к каким-то позитивным результатам с обеих сторон.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила встречу.Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США.Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768752550.html

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

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в мире, сша, российский совет по международным делам, санкции в отношении россии, андрей кортунов, россия