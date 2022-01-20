Эксперт ответил на вопрос, возможен ли разрыв дипотношений России и США
Эксперт Кортунов: разрыв дипотношений России и США возможен в случае санкций против Путина
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Разрыв дипотношений между США и РФ возможен в случае принятия персональных санкций против президента РФ Владимира Путина или против российского руководства, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
В четверг издание Washington Post опубликовало проект санкций США против России, среди которых упоминаются меры против членов кабмина России.
"Для разрыва дипотношений потребуется что-то еще более существенное, скажем, санкции в отношении российского президента, в отношении российского руководства. Если такие персональные санкции последуют, то, возможен, конечно, и такой радикальный шаг, как разрыв дипотношений. Пока что об этом речь не идет", - сказал эксперт.
По его словам, еще есть надежда, что в ходе завтрашней встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве российско-американский диалог приведет к каким-то позитивным результатам с обеих сторон.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщила, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила встречу.
Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США.
Отмечается, что проект был внесен 19 января. Еще 38 конгрессменов поддержали инициативу Бэнкса. Пока текст проекта официально не опубликован.