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Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света
Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света - РИА Новости, 20.01.2022
Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света
Стрелки так называемых часов Судного дня остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе, сообщила... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:51
2022-01-20T22:14
в мире
сша
россия
ядерная война
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стрелки так называемых часов Судного дня остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон на онлайн-церемонии.В заявлении участников церемонии отмечается, что, несмотря на усилия США и России по продлению ДСНВ, ситуация с глобальной безопасностью не улучшилась настолько, чтобы отвести стрелки дальше от ядерной полуночи. На решение организации не повлияло и совместное заявление так называемой Ядерной пятерки (Россия, США, КНР, Франция, Великобритания) о предотвращении ядерной войны, принятое в начале января 2022 года."Часы Судного дня" впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи — так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В 2018 и 2019 годах "часы Судного дня" находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР.Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков, а также сократить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.
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в мире, сша, россия, ядерная война
18:51 20.01.2022 (обновлено: 22:14 20.01.2022)
 
Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света

Стрелки "часов Судного дня" в 2022 году замерли на отметке сто секунд до ядерной полуночи

© AFP 2022 / The Hastings Group"Часы Судного дня", 20 января 2022
Часы Судного дня, 20 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AFP 2022 / The Hastings Group
"Часы Судного дня", 20 января 2022
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стрелки так называемых часов Судного дня остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон на онлайн-церемонии.

"Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи", — отметила она.

В заявлении участников церемонии отмечается, что, несмотря на усилия США и России по продлению ДСНВ, ситуация с глобальной безопасностью не улучшилась настолько, чтобы отвести стрелки дальше от ядерной полуночи. На решение организации не повлияло и совместное заявление так называемой Ядерной пятерки (Россия, США, КНР, Франция, Великобритания) о предотвращении ядерной войны, принятое в начале января 2022 года.
"Часы Судного дня" впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.
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В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи — так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В 2018 и 2019 годах "часы Судного дня" находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР.
Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков, а также сократить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.
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