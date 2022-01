https://ria.ru/20220120/chasy-1768795957.html

Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света

Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света - РИА Новости, 20.01.2022

Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света

Стрелки так называемых часов Судного дня остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе, сообщила... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:51

2022-01-20T18:51

2022-01-20T22:14

в мире

сша

россия

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768822745_0:34:2000:1160_1920x0_80_0_0_7c41aaf6ca5d080147a6082898247a51.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стрелки так называемых часов Судного дня остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон на онлайн-церемонии.В заявлении участников церемонии отмечается, что, несмотря на усилия США и России по продлению ДСНВ, ситуация с глобальной безопасностью не улучшилась настолько, чтобы отвести стрелки дальше от ядерной полуночи. На решение организации не повлияло и совместное заявление так называемой Ядерной пятерки (Россия, США, КНР, Франция, Великобритания) о предотвращении ядерной войны, принятое в начале января 2022 года."Часы Судного дня" впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи — так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В 2018 и 2019 годах "часы Судного дня" находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР.Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков, а также сократить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

https://ria.ru/20220120/voyna-1768655677.html

https://ria.ru/20220120/belorussiya-1768694748.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, ядерная война