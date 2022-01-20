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https://ria.ru/20220120/bayden-1768683361.html
В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России
В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России - РИА Новости, 20.01.2022
В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России
Заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике свидетельствуют о том, что у него не выработана какая-то конкретная линия действия в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:45
2022-01-20T10:53
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике свидетельствуют о том, что у него не выработана какая-то конкретная линия действия в отношении РФ, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Какой-то конкретной линии, которой бы он придерживался в отношении России, у него нет. Президент США старается угодить всем – и тем, кто ждет от Вашингтона жесткой позиции в отношении России, и тем, кто хотел бы диалога. Выглядит это как "и вашим, и нашим", - сказал парламентарий.По мнению законодателя, Байден стремится вести себя с "ястребами", как "ястреб", с миротворцами, как миротворец. При этом все понимают, что и "ястребы" не хотят войны, но заинтересованы в увеличении военных заказов.Комментируя политику Байдена в отношении России в целом, Цеков отметил, что в данном случае есть возможность договориться, что будут обсуждаться предложенные Россией гарантии безопасности.При этом политик подчеркнул, что "постоянная риторика о России не приведет к повышению рейтинга Байдена, он должен заниматься внутренними проблемами страны". "Разрядка в отношениях России и США сыграла бы положительную роль в повышении рейтинга Байдена при условии, что он будет заниматься внутренними проблемами Соединенных Штатов", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220120/bayden-1768680716.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, сергей цеков, россия
10:45 20.01.2022 (обновлено: 10:53 20.01.2022)
 
В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России

Сенатор Цеков о заявлениях Байдена в адрес России: "и вашим, и нашим"

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике свидетельствуют о том, что у него не выработана какая-то конкретная линия действия в отношении РФ, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Какой-то конкретной линии, которой бы он придерживался в отношении России, у него нет. Президент США старается угодить всем – и тем, кто ждет от Вашингтона жесткой позиции в отношении России, и тем, кто хотел бы диалога. Выглядит это как "и вашим, и нашим", - сказал парламентарий.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
10:32
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По мнению законодателя, Байден стремится вести себя с "ястребами", как "ястреб", с миротворцами, как миротворец. При этом все понимают, что и "ястребы" не хотят войны, но заинтересованы в увеличении военных заказов.
Комментируя политику Байдена в отношении России в целом, Цеков отметил, что в данном случае есть возможность договориться, что будут обсуждаться предложенные Россией гарантии безопасности.
При этом политик подчеркнул, что "постоянная риторика о России не приведет к повышению рейтинга Байдена, он должен заниматься внутренними проблемами страны". "Разрядка в отношениях России и США сыграла бы положительную роль в повышении рейтинга Байдена при условии, что он будет заниматься внутренними проблемами Соединенных Штатов", - сказал сенатор.
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В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденСергей ЦековРоссия
 
 
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