10:45 20.01.2022 (обновлено: 10:53 20.01.2022)
В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России
Сенатор Цеков о заявлениях Байдена в адрес России: "и вашим, и нашим"
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике свидетельствуют о том, что у него не выработана какая-то конкретная линия действия в отношении РФ, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Какой-то конкретной линии, которой бы он придерживался в отношении России, у него нет. Президент США старается угодить всем – и тем, кто ждет от Вашингтона жесткой позиции в отношении России, и тем, кто хотел бы диалога. Выглядит это как "и вашим, и нашим", - сказал парламентарий.
По мнению законодателя, Байден стремится вести себя с "ястребами", как "ястреб", с миротворцами, как миротворец. При этом все понимают, что и "ястребы" не хотят войны, но заинтересованы в увеличении военных заказов.
Комментируя политику Байдена в отношении России в целом, Цеков отметил, что в данном случае есть возможность договориться, что будут обсуждаться предложенные Россией гарантии безопасности.
При этом политик подчеркнул, что "постоянная риторика о России не приведет к повышению рейтинга Байдена, он должен заниматься внутренними проблемами страны". "Разрядка в отношениях России и США сыграла бы положительную роль в повышении рейтинга Байдена при условии, что он будет заниматься внутренними проблемами Соединенных Штатов", - сказал сенатор.