https://ria.ru/20220120/bayden-1768683361.html

В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России

В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России - РИА Новости, 20.01.2022

В Совфеде отреагировали на заявления Байдена в адрес России

Заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике свидетельствуют о том, что у него не выработана какая-то конкретная линия действия в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:45

2022-01-20T10:45

2022-01-20T10:53

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сша

вашингтон (город)

джо байден

сергей цеков

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике свидетельствуют о том, что у него не выработана какая-то конкретная линия действия в отношении РФ, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Какой-то конкретной линии, которой бы он придерживался в отношении России, у него нет. Президент США старается угодить всем – и тем, кто ждет от Вашингтона жесткой позиции в отношении России, и тем, кто хотел бы диалога. Выглядит это как "и вашим, и нашим", - сказал парламентарий.По мнению законодателя, Байден стремится вести себя с "ястребами", как "ястреб", с миротворцами, как миротворец. При этом все понимают, что и "ястребы" не хотят войны, но заинтересованы в увеличении военных заказов.Комментируя политику Байдена в отношении России в целом, Цеков отметил, что в данном случае есть возможность договориться, что будут обсуждаться предложенные Россией гарантии безопасности.При этом политик подчеркнул, что "постоянная риторика о России не приведет к повышению рейтинга Байдена, он должен заниматься внутренними проблемами страны". "Разрядка в отношениях России и США сыграла бы положительную роль в повышении рейтинга Байдена при условии, что он будет заниматься внутренними проблемами Соединенных Штатов", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768680716.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768474904.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, сергей цеков, россия