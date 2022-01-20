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На Кубани арестовали солдата, давшего пощечину памятнику
На Кубани арестовали солдата, давшего пощечину памятнику - РИА Новости, 20.01.2022
На Кубани арестовали солдата, давшего пощечину памятнику
Призывник, давший пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани, заключен под стражу по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщил адвокат Алексей Аванесян. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:48
2022-01-20T16:20
происшествия
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Призывник, давший пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани, заключен под стражу по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщил адвокат Алексей Аванесян.В начале января в соцсетях появилась видеозапись, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и далее дает одной из скульптур пощечину, демонстрирует на обеих борцовские захваты и отпускает пинки ногами.Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев, мельком появляющихся в кадре. В сообщениях поясняется, что инцидент имел место на территории одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. Впоследствии видео якобы было выложено в Instagram-аккаунт одного из военнослужащих и позднее удалено, однако до этого оно же успело разойтись в мессенджерах. Как позднее уточнили в пресс-службе ЮВО, в кадр попали военнослужащие из республик Северного Кавказа.Адвокат Аванесян в четверг написал в своем Facebook, что взял молодого человека под защиту. Он отметил, что тот обвиняется по ч. 4 ст 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону, солдат заключен под стражу."Стражу избрали 12 января до 29 января. На следующей неделе должен быть суд, должен продлевать стражу… Мы ждем, когда следователь нам даст экспертизу. Культурологическая, скорее всего, она поставит вопросы, насколько действия, имеющиеся на видеозаписи, могут свидетельствовать о наличии состава преступления, действительно ли это оскорбительные жесты, что это за памятник. Потому что нужно определиться, насколько этот памятник имеет отношение к Великой Отечественной войне (насколько в данном случае следует говорить о реабилитации именно нацизма – ред.)", - рассказал РИА Новости Аванесян.Ранее в пресс-службе ЮВО сообщили, что солдат будет привлечен к дисциплинарной и административной ответственности, однако отметили, что наибольший воспитательный эффект ожидается от встречи его командиров со старейшинами.
https://ria.ru/20210524/khabarovsk-1733608794.html
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происшествия, краснодарский край, россия
15:48 20.01.2022 (обновлено: 16:20 20.01.2022)
 
На Кубани арестовали солдата, давшего пощечину памятнику

На Кубани арестовали солдата, давшего пощечину памятнику, по делу о реабилитации нацизма

© Depositphotos / AerialMikeСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Depositphotos / AerialMike
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Призывник, давший пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани, заключен под стражу по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщил адвокат Алексей Аванесян.
В начале января в соцсетях появилась видеозапись, на которой молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам и далее дает одной из скульптур пощечину, демонстрирует на обеих борцовские захваты и отпускает пинки ногами.
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Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев, мельком появляющихся в кадре. В сообщениях поясняется, что инцидент имел место на территории одной из воинских частей под Горячим Ключом на Кубани. Впоследствии видео якобы было выложено в Instagram-аккаунт одного из военнослужащих и позднее удалено, однако до этого оно же успело разойтись в мессенджерах. Как позднее уточнили в пресс-службе ЮВО, в кадр попали военнослужащие из республик Северного Кавказа.
Адвокат Аванесян в четверг написал в своем Facebook, что взял молодого человека под защиту. Он отметил, что тот обвиняется по ч. 4 ст 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону, солдат заключен под стражу.
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"Стражу избрали 12 января до 29 января. На следующей неделе должен быть суд, должен продлевать стражу… Мы ждем, когда следователь нам даст экспертизу. Культурологическая, скорее всего, она поставит вопросы, насколько действия, имеющиеся на видеозаписи, могут свидетельствовать о наличии состава преступления, действительно ли это оскорбительные жесты, что это за памятник. Потому что нужно определиться, насколько этот памятник имеет отношение к Великой Отечественной войне (насколько в данном случае следует говорить о реабилитации именно нацизма – ред.)", - рассказал РИА Новости Аванесян.
Ранее в пресс-службе ЮВО сообщили, что солдат будет привлечен к дисциплинарной и административной ответственности, однако отметили, что наибольший воспитательный эффект ожидается от встречи его командиров со старейшинами.
 
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