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Америка задалась главными русскими вопросами
Америка задалась главными русскими вопросами - РИА Новости, 20.01.2022
Америка задалась главными русскими вопросами
История разворачивалась так: сцепились заочно две американские газеты. Сначала The New York Times творила что хотела: сфабриковала фальшивку против... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:00
2022-01-20T08:06
авторы
сша
джо байден
дональд трамп
восточная европа
россия
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История разворачивалась так: сцепились заочно две американские газеты. Сначала The New York Times творила что хотела: сфабриковала фальшивку против республиканского президента Дональда Трампа насчет его "русских связей" (не вышло). Тогда та же газета начала кампанию по подрыву опять же республиканской Америки, придумав проект (постоянную рубрику) "1619". То есть поток публикаций насчет того, что настоящая история Америки начинается с момента появления там первого негра-раба в указанное время и все ценности страны изначально расистские и позорные.И тогда, а именно вот сейчас, другая газета — The Washington Examiner — начала контркампанию, тоже по сути постоянную рубрику "Возродим Америку": эти демократы страну уничтожают, мы будем ее возрождать.Пока все просто и понятно. Но есть детали и подробности.Хьюго Гэрдон, главный редактор этого издания, отлично объясняет, кто виноват, то есть как разрушают Америку демократы. Гэрдон вообще сейчас знаменит благодаря своей инициативе, и вот его замечательная свежая идея насчет мировоззрения демократов — "триумфальный элитизм, совмещенный с фальшивыми требованиями равенства". Так же хороша его мысль о том, что вообще-то разрушители Америки в меньшинстве, но объясняют американцам, что все наоборот. Поэтому одна из целей проекта "Возродим Америку" — показать миллионам несогласных с разрушителями, на чьей стороне на самом деле сила и большинство.И все это очень понятно: вообще весь правый фланг США отлично и давно формулирует свое "кто виноват". В той же The Washington Examiner летом 2020 года появилась статья, призывающая задуматься: что бы вы сделали, если бы хотели уничтожить Америку? Этот вопрос задал Гэри Бауэр, президент организации "Американские ценности". Так вот, первое, по его мнению, что вы сделаете — это возьмете под контроль систему образования и внушите детям, что они живут в плохой стране. Потом подорвете работу полиции, военных и правоохранительных органов. Вы будете использовать любую возможность, чтобы разделить людей по принципу рас, религий и классов. Будете разжигать чувство обиды независимо от того, насколько большой прогресс был достигнут в деле расового примирения и равных возможностей.А еще вы бы нападали на церкви, превратили бы средства массовой информации в пропагандистский рычаг "прогрессивного" мышления, где объективная истина больше не имеет значения. Вы размыли бы сам фундамент Америки — семью, и вели бы себя так, как будто мужчины лишние для воспитания детей. Так вот, говорит автор, все это было сделано "культурными и политическими левыми" за последние 50 лет.Что ж, все правильно. И что-то в этом есть знакомое, из недавнего российского прошлого. Но, повторим, "кто виноват" — это просто. А как насчет "что делать": конкретно и по пунктам? И тут выясняется, что Хьюго Гэрдон не так уж много может сказать на эту тему. Его газетный проект для того, чтобы процесс начать, дать всем высказаться и постепенно выработать всем миром нечто вроде национальной идеологии возрождения.Стоит ли говорить, что масса СМИ с правого фланга занята тем же, но результат пока — лишь общее представление о том, что дальше ехать некуда. Нет ясной программы возрождения настоящей Америки у Республиканской партии, и заметим, что администрация Дональда Трампа за свои четыре года тоже действовала скорее по наитию, чем по четкой схеме.А теперь об особенностях издания, которое в эту гонку включилось. На правом фланге есть люди правые, а есть еще правее, там-то и находится The Washington Examiner.Пара примеров. Вот свежая публикация из этого издания насчет того, что Россия смеется над президентом Джо Байденом: в ходе предвыборной кампании тот "открыто демонстрировал свою ярость" по отношению к Москве, а сейчас недопустимо смягчился. Или: "в разведке и на Капитолийском холме крепнут подозрения, что Россия подлым образом нападает на американцев. Конкретно, разведка изучает целенаправленные радиочастотные атаки (они же "микроволновые") на нервную систему сотрудников правительства США, занятых во внешней политике или национальной безопасности".Что, опять об этом давнем бреде? Да, опять. "Сотрудники Госдепартамента и ЦРУ в недавно открывшемся посольстве в Гаване на Кубе пожаловались на странные симптомы: звон в ушах, тошноту, головокружение и даже кровотечение из носа. Об аналогичных инцидентах с 2016 года сообщают американские сотрудники по всему миру, в том числе в Восточной Европе, Китае и даже в Вашингтоне, округ Колумбия". И терпеть такое нельзя, "если за этими нападениями действительно стоит Россия, их серьезность и масштаб дают полные основания считать их военными действиями".А раз это война, то даже если бы вам — из России — хотелось бы следить за дискуссией в The Washington Examiner, разобраться в том самом вопросе, то туда путь закрыт. Интернет сообщает: из России нет доступа к этой драгоценной информации. Честно говоря, такое применительно к СМИ, а не к каким-нибудь сайтам разведорганизаций приходится встречать впервые. Наверное, суть дела в том, что ни один русский не должен иметь шанса узнать план возвращения Америки к нормальности, а то план этот сорвет и страна не обустроится заново.В общем, уже понятно, что за феномен перед нами. В последнее время в экспертных кругах часто гадают: в каком году сейчас живут США по шкале СССР — Россия? Получается, что в начале 90-х.У нас же тогда все это было. Целый выводок изданий экстремально патриотического направления, которые старательно делали слово "патриот" ругательством. Хотя патриотами люди такого склада мысли были и остаются без сомнения. На том фланге и в тех наших СМИ было все: и расследования насчет "климатического оружия" США (на том же уровне научной мысли, что и микроволновые атаки на американцев по всему миру, в том числе в США), и стон по обрушенным ценностям (советским и досоветским), и доказательства, что никаких сталинских репрессий вообще не было. Читать эту дикую смесь было и страшно, и жалко. Сейчас части тех изданий нет, другая часть стала более вменяемой. Но, наверное, России через это надо было пройти.Вот и американцы сейчас там проходят.
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
https://ria.ru/20211218/amerika-1764262480.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/1768289083.html
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Дмитрий Косырев
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авторы, сша, джо байден, дональд трамп, восточная европа, россия
08:00 20.01.2022 (обновлено: 08:06 20.01.2022)
 

Америка задалась главными русскими вопросами

© AFP 2022 / Getty Images/Spencer PlattНовая книга журналистки Николь Ханна-Джонс "Проект 1619: история нового происхождения" представлена ​​в книжном магазине Нью-Йорка
Новая книга журналистки Николь Ханна-Джонс Проект 1619: история нового происхождения представлена ​​в книжном магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Spencer Platt
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
История разворачивалась так: сцепились заочно две американские газеты. Сначала The New York Times творила что хотела: сфабриковала фальшивку против республиканского президента Дональда Трампа насчет его "русских связей" (не вышло). Тогда та же газета начала кампанию по подрыву опять же республиканской Америки, придумав проект (постоянную рубрику) "1619". То есть поток публикаций насчет того, что настоящая история Америки начинается с момента появления там первого негра-раба в указанное время и все ценности страны изначально расистские и позорные.
И тогда, а именно вот сейчас, другая газета — The Washington Examiner — начала контркампанию, тоже по сути постоянную рубрику "Возродим Америку": эти демократы страну уничтожают, мы будем ее возрождать.
Пока все просто и понятно. Но есть детали и подробности.
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Хьюго Гэрдон, главный редактор этого издания, отлично объясняет, кто виноват, то есть как разрушают Америку демократы. Гэрдон вообще сейчас знаменит благодаря своей инициативе, и вот его замечательная свежая идея насчет мировоззрения демократов — "триумфальный элитизм, совмещенный с фальшивыми требованиями равенства". Так же хороша его мысль о том, что вообще-то разрушители Америки в меньшинстве, но объясняют американцам, что все наоборот. Поэтому одна из целей проекта "Возродим Америку" — показать миллионам несогласных с разрушителями, на чьей стороне на самом деле сила и большинство.
И все это очень понятно: вообще весь правый фланг США отлично и давно формулирует свое "кто виноват". В той же The Washington Examiner летом 2020 года появилась статья, призывающая задуматься: что бы вы сделали, если бы хотели уничтожить Америку? Этот вопрос задал Гэри Бауэр, президент организации "Американские ценности". Так вот, первое, по его мнению, что вы сделаете — это возьмете под контроль систему образования и внушите детям, что они живут в плохой стране. Потом подорвете работу полиции, военных и правоохранительных органов. Вы будете использовать любую возможность, чтобы разделить людей по принципу рас, религий и классов. Будете разжигать чувство обиды независимо от того, насколько большой прогресс был достигнут в деле расового примирения и равных возможностей.
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А еще вы бы нападали на церкви, превратили бы средства массовой информации в пропагандистский рычаг "прогрессивного" мышления, где объективная истина больше не имеет значения. Вы размыли бы сам фундамент Америки — семью, и вели бы себя так, как будто мужчины лишние для воспитания детей. Так вот, говорит автор, все это было сделано "культурными и политическими левыми" за последние 50 лет.
Что ж, все правильно. И что-то в этом есть знакомое, из недавнего российского прошлого. Но, повторим, "кто виноват" — это просто. А как насчет "что делать": конкретно и по пунктам? И тут выясняется, что Хьюго Гэрдон не так уж много может сказать на эту тему. Его газетный проект для того, чтобы процесс начать, дать всем высказаться и постепенно выработать всем миром нечто вроде национальной идеологии возрождения.
Стоит ли говорить, что масса СМИ с правого фланга занята тем же, но результат пока — лишь общее представление о том, что дальше ехать некуда. Нет ясной программы возрождения настоящей Америки у Республиканской партии, и заметим, что администрация Дональда Трампа за свои четыре года тоже действовала скорее по наитию, чем по четкой схеме.
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А теперь об особенностях издания, которое в эту гонку включилось. На правом фланге есть люди правые, а есть еще правее, там-то и находится The Washington Examiner.
Пара примеров. Вот свежая публикация из этого издания насчет того, что Россия смеется над президентом Джо Байденом: в ходе предвыборной кампании тот "открыто демонстрировал свою ярость" по отношению к Москве, а сейчас недопустимо смягчился. Или: "в разведке и на Капитолийском холме крепнут подозрения, что Россия подлым образом нападает на американцев. Конкретно, разведка изучает целенаправленные радиочастотные атаки (они же "микроволновые") на нервную систему сотрудников правительства США, занятых во внешней политике или национальной безопасности".
Что, опять об этом давнем бреде? Да, опять. "Сотрудники Госдепартамента и ЦРУ в недавно открывшемся посольстве в Гаване на Кубе пожаловались на странные симптомы: звон в ушах, тошноту, головокружение и даже кровотечение из носа. Об аналогичных инцидентах с 2016 года сообщают американские сотрудники по всему миру, в том числе в Восточной Европе, Китае и даже в Вашингтоне, округ Колумбия". И терпеть такое нельзя, "если за этими нападениями действительно стоит Россия, их серьезность и масштаб дают полные основания считать их военными действиями".
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А раз это война, то даже если бы вам — из России — хотелось бы следить за дискуссией в The Washington Examiner, разобраться в том самом вопросе, то туда путь закрыт. Интернет сообщает: из России нет доступа к этой драгоценной информации. Честно говоря, такое применительно к СМИ, а не к каким-нибудь сайтам разведорганизаций приходится встречать впервые. Наверное, суть дела в том, что ни один русский не должен иметь шанса узнать план возвращения Америки к нормальности, а то план этот сорвет и страна не обустроится заново.
В общем, уже понятно, что за феномен перед нами. В последнее время в экспертных кругах часто гадают: в каком году сейчас живут США по шкале СССР — Россия? Получается, что в начале 90-х.
У нас же тогда все это было. Целый выводок изданий экстремально патриотического направления, которые старательно делали слово "патриот" ругательством. Хотя патриотами люди такого склада мысли были и остаются без сомнения. На том фланге и в тех наших СМИ было все: и расследования насчет "климатического оружия" США (на том же уровне научной мысли, что и микроволновые атаки на американцев по всему миру, в том числе в США), и стон по обрушенным ценностям (советским и досоветским), и доказательства, что никаких сталинских репрессий вообще не было. Читать эту дикую смесь было и страшно, и жалко. Сейчас части тех изданий нет, другая часть стала более вменяемой. Но, наверное, России через это надо было пройти.
Вот и американцы сейчас там проходят.
 
АвторыСШАДжо БайденДональд ТрампВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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