16:14 20.01.2022 (обновлено: 16:42 20.01.2022)
РЭЦ, "Почта России" и Cappasity показали работу иммерсивного 3D-магазина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), компания Cappasity и "Почта России" продемонстрировали работу иммерсивного магазина с 3D-визуализацией товаров для проекта "Национальный магазин РЭЦ и "Почта России" на Amazon.de", сообщает РЭЦ.
"Иммерсивный магазин с 3D-визуализацией товаров был разработан на базе платформы от компании Cappasity. Технология позволяет увидеть товары в интерактивном 3D-формате и рассмотреть их со всех сторон. По данным Cappasity, 3D-визуализация позволяет продавцам и интернет-магазинам увеличить время просмотра карточки с товаром на 15-35 секунд и повысить конверсию в корзину от 8 до 40%, а также снижает количество возвратов", - сообщает РЭЦ.
В Центре отметили, что посмотреть, как работает технология, смогли участники совместного вебинара РЭЦ, Cappasity и ZoneSmart "Товар лицом: как оформить товарную карточку для продаж на весь мир", который состоялся 20 января.
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Для создания 3D-образов Cappasity использует собственную технологию 3D View, которая позволяет визуализировать предметы с высокой степенью детализации. На создание одного образа уходит не более трех минут, поэтому технология подходит для массового производства 3D-контента. Для оцифровки товаров не требуется ручное моделирование товаров. 3D View создается из видеоматериалов, что существенно сокращает затраты на создание контента и делает технологию Cappasity доступной малому и среднему бизнесу.
"Наша цель - помочь российским экспортерам максимально эффективно представить товары потребителю в интернет-магазине. 3D - это технология, которая позволяет изучать материалы, детали, текстуру материалов, из которых сделаны товары, а значит, поможет покупателю быстрее принять решение о покупке, а продавцу получить максимальную конверсию", - отметил директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
"Совместный проект Cappasity, РЭЦ и "Почты России" поможет российским экспортерам эффективно конкурировать на международных маркетплейсах, так как правильная демонстрация товара - ключ к привлечению внимания покупателей, уменьшению возвратов и росту конверсии. Мы разработали эффективные инструменты для создания иммерсивного опыта и рады предоставить наше решение отечественным компаниям, выходящим на зарубежный рынок", - сказал в свою очередь генеральный директор компании Cappasity Константин Попов.
Презентация прототипа иммерсивного магазина с 3D-визуализацией товаров состоялась в декабре 2021 года на ежегодном форуме "Сделано в России".