https://ria.ru/20220120/3d-magazin-1768758590.html

РЭЦ, "Почта России" и Cappasity показали работу иммерсивного 3D-магазина

РЭЦ, "Почта России" и Cappasity показали работу иммерсивного 3D-магазина - РИА Новости, 20.01.2022

РЭЦ, "Почта России" и Cappasity показали работу иммерсивного 3D-магазина

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), компания Cappasity и "Почта России" продемонстрировали работу иммерсивного магазина с 3D-визуализацией товаров... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:14

2022-01-20T16:14

2022-01-20T16:42

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), компания Cappasity и "Почта России" продемонстрировали работу иммерсивного магазина с 3D-визуализацией товаров для проекта "Национальный магазин РЭЦ и "Почта России" на Amazon.de", сообщает РЭЦ.В Центре отметили, что посмотреть, как работает технология, смогли участники совместного вебинара РЭЦ, Cappasity и ZoneSmart "Товар лицом: как оформить товарную карточку для продаж на весь мир", который состоялся 20 января.Для создания 3D-образов Cappasity использует собственную технологию 3D View, которая позволяет визуализировать предметы с высокой степенью детализации. На создание одного образа уходит не более трех минут, поэтому технология подходит для массового производства 3D-контента. Для оцифровки товаров не требуется ручное моделирование товаров. 3D View создается из видеоматериалов, что существенно сокращает затраты на создание контента и делает технологию Cappasity доступной малому и среднему бизнесу."Совместный проект Cappasity, РЭЦ и "Почты России" поможет российским экспортерам эффективно конкурировать на международных маркетплейсах, так как правильная демонстрация товара - ключ к привлечению внимания покупателей, уменьшению возвратов и росту конверсии. Мы разработали эффективные инструменты для создания иммерсивного опыта и рады предоставить наше решение отечественным компаниям, выходящим на зарубежный рынок", - сказал в свою очередь генеральный директор компании Cappasity Константин Попов.Презентация прототипа иммерсивного магазина с 3D-визуализацией товаров состоялась в декабре 2021 года на ежегодном форуме "Сделано в России".

https://ria.ru/20211227/rets-1765648469.html

https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, почта россии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия