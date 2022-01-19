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Юрист рассказал, какое завещание невозможно оспорить
Юрист рассказал, какое завещание невозможно оспорить - РИА Новости, 19.01.2022
Юрист рассказал, какое завещание невозможно оспорить
Правильно составленное завещание недовольные родственники, не попавшие в него, практически не смогут оспорить, сообщил РИА Новости юрист, член Палаты налоговых... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T03:57
2022-01-19T03:58
общество
москва
россия
алексей некрасов (юрист)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правильно составленное завещание недовольные родственники, не попавшие в него, практически не смогут оспорить, сообщил РИА Новости юрист, член Палаты налоговых консультантов, замгендиректора ООО "Консалтинг ЮК" Алексей Некрасов.Он отметил, что родственники, не указанные в завещании или недовольные своей долей, могут попробовать подать иск в суд, но успехом это вряд ли закончится.Полностью исключить наследственные споры, в том числе и об оспаривании завещания, невозможно, но можно дать несколько советов, как минимизировать возможность оспаривания завещания, отметил он.Для этого юрист советует составлять завещание заблаговременно, будучи здоровым и в твердой памяти; не скрывать от наследников факт составления завещания, о содержании можно не сообщать; при составлении завещания попросить нотариуса вести видеофиксацию.
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общество, москва, россия, алексей некрасов (юрист)
03:57 19.01.2022 (обновлено: 03:58 19.01.2022)
 
Юрист рассказал, какое завещание невозможно оспорить

Юрист Некрасов: родственники не смогут оспорить правильно составленное завещание

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина пишет на листке бумаги
Мужчина пишет на листке бумаги - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина пишет на листке бумаги. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правильно составленное завещание недовольные родственники, не попавшие в него, практически не смогут оспорить, сообщил РИА Новости юрист, член Палаты налоговых консультантов, замгендиректора ООО "Консалтинг ЮК" Алексей Некрасов.
Он отметил, что родственники, не указанные в завещании или недовольные своей долей, могут попробовать подать иск в суд, но успехом это вряд ли закончится.

"Подать заявление об оспаривании завещания наследники могут, запретить это нельзя. Для отмены завещания, которое удостоверяется нотариально, должны быть очень существенные основания, связанные или с состоянием здоровья завещателя, или с принуждением его к составлению завещания, или с существенными нарушениями со стороны нотариуса. Как показывает судебная практика, такие случаи есть, но в общем количестве наследственных споров их процент не является существенным", — отметил Некрасов.

Полностью исключить наследственные споры, в том числе и об оспаривании завещания, невозможно, но можно дать несколько советов, как минимизировать возможность оспаривания завещания, отметил он.
Для этого юрист советует составлять завещание заблаговременно, будучи здоровым и в твердой памяти; не скрывать от наследников факт составления завещания, о содержании можно не сообщать; при составлении завещания попросить нотариуса вести видеофиксацию.
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ОбществоМоскваРоссияАлексей Некрасов (юрист)
 
 
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