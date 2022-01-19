https://ria.ru/20220119/zaveschanie-1768476656.html

Юрист рассказал, какое завещание невозможно оспорить

Юрист рассказал, какое завещание невозможно оспорить - РИА Новости, 19.01.2022

Юрист рассказал, какое завещание невозможно оспорить

Правильно составленное завещание недовольные родственники, не попавшие в него, практически не смогут оспорить, сообщил РИА Новости юрист, член Палаты налоговых... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:57

2022-01-19T03:57

2022-01-19T03:58

общество

москва

россия

алексей некрасов (юрист)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Правильно составленное завещание недовольные родственники, не попавшие в него, практически не смогут оспорить, сообщил РИА Новости юрист, член Палаты налоговых консультантов, замгендиректора ООО "Консалтинг ЮК" Алексей Некрасов.Он отметил, что родственники, не указанные в завещании или недовольные своей долей, могут попробовать подать иск в суд, но успехом это вряд ли закончится.Полностью исключить наследственные споры, в том числе и об оспаривании завещания, невозможно, но можно дать несколько советов, как минимизировать возможность оспаривания завещания, отметил он.Для этого юрист советует составлять завещание заблаговременно, будучи здоровым и в твердой памяти; не скрывать от наследников факт составления завещания, о содержании можно не сообщать; при составлении завещания попросить нотариуса вести видеофиксацию.

https://realty.ria.ru/20211127/nasledstvo-1760886447.html

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общество, москва, россия, алексей некрасов (юрист)