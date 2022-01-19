https://ria.ru/20220119/yaponiya-1768511401.html
Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией
Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией - РИА Новости, 19.01.2022
Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в среду на пленарной сессии японского парламента, вновь заявил о своем намерении продолжать вести диалог с Россией РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:14
2022-01-19T11:14
2022-01-19T11:14
в мире
токио
япония
фумио кисида
кунашир (остров)
россия
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ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в среду на пленарной сессии японского парламента, вновь заявил о своем намерении продолжать вести диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, не перекладывая урегулирование данной проблемы на плечи будущих поколений."Что касается отношений с Россией, то я намерен уверенно продолжать вести диалог на основании достигнутых ранее соглашений, в том числе договоренности в Сингапуре от 2018 года, с целью разрешения территориальной проблемы и заключения мирного договора, не перекладывая бремя урегулирования проблемы на плечи будущих поколений", - подчеркнул глава японского правительства.Трансляция велась телеканалом NHK.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220114/yaponiya-1767829541.html
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в мире, токио, япония, фумио кисида, кунашир (остров), россия
Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией
Премьер Японии Кисида заявил о намерении решить вопрос мирного договора с Россией