https://ria.ru/20220119/yaponiya-1768511401.html

Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией

Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией - РИА Новости, 19.01.2022

Премьер Японии заявил о желании решить вопрос мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в среду на пленарной сессии японского парламента, вновь заявил о своем намерении продолжать вести диалог с Россией РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:14

2022-01-19T11:14

2022-01-19T11:14

в мире

токио

япония

фумио кисида

кунашир (остров)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:224:2761:1777_1920x0_80_0_0_87acd30921b53ba4c295c1a03d23d851.jpg

ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в среду на пленарной сессии японского парламента, вновь заявил о своем намерении продолжать вести диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора, не перекладывая урегулирование данной проблемы на плечи будущих поколений."Что касается отношений с Россией, то я намерен уверенно продолжать вести диалог на основании достигнутых ранее соглашений, в том числе договоренности в Сингапуре от 2018 года, с целью разрешения территориальной проблемы и заключения мирного договора, не перекладывая бремя урегулирования проблемы на плечи будущих поколений", - подчеркнул глава японского правительства.Трансляция велась телеканалом NHK.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220114/yaponiya-1767829541.html

токио

япония

кунашир (остров)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, токио, япония, фумио кисида, кунашир (остров), россия