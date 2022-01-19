https://ria.ru/20220119/yandeks-1768642449.html

"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО

"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО - РИА Новости, 19.01.2022

"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО

"Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного ПО в рамках мирового... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T22:02

2022-01-19T22:02

2022-01-19T22:02

технологии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f91dd6d1a40e6dce6e23cbf41d52b943.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного ПО в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщило Минцифры РФ."Яндекс" передаст 1,5 миллиарда рублей Российскому фонду развития информационных технологий, средства будут направлены на продвижение российских программных продуктов. ... Решение о передаче средств на мероприятия, направленные на развитие ИТ-отрасли, было достигнуто в рамках мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой, ООО "Яндекс" и заявителями", - говорится в сообщении.Уточняется, что министерство приветствует заключение мирового соглашения. "Мы приветствуем конструктивные позиции в переговорном процессе ФАС, "Яндекса" и заявителей и, как итог, заключение мирового соглашения. Сейчас фонду необходимо быстро запустить новую услугу для ИТ-стартапов, и, таким образом, обеспечить бесшовность получения мер поддержки компаниями: от акселерации, грантов на развитие проектов до вывода продуктов на рынок и их продвижения", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин."Российская интернет-отрасль сделала важный шаг на пути к зрелости и умению самостоятельно решать свои вопросы - через саморегулирование. Новая программа РФРИТ будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете. Это станет дополнительным импульсом развития цифровой экономики", - заявил директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов "Яндекса" Андрей Стыскин.ФАС в среду сообщила, что ведомство, "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поиске заключили мировое соглашение, оно утверждено судом.ИСТОРИЯ ДЕЛАФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании мог грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.Ведомство указывало, что в рамках дела исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Как отмечали в службе, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Сумма штрафа могла составить от 1% до 15% выручки.Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе."Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.

https://ria.ru/20211124/soft-1760556949.html

https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html

https://ria.ru/20220113/kompensatsiya-1767687749.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс