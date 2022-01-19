Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/yandeks-1768642449.html
"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО
"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО - РИА Новости, 19.01.2022
"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО
"Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного ПО в рамках мирового... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:02
2022-01-19T22:02
технологии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f91dd6d1a40e6dce6e23cbf41d52b943.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного ПО в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщило Минцифры РФ."Яндекс" передаст 1,5 миллиарда рублей Российскому фонду развития информационных технологий, средства будут направлены на продвижение российских программных продуктов. ... Решение о передаче средств на мероприятия, направленные на развитие ИТ-отрасли, было достигнуто в рамках мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой, ООО "Яндекс" и заявителями", - говорится в сообщении.Уточняется, что министерство приветствует заключение мирового соглашения. "Мы приветствуем конструктивные позиции в переговорном процессе ФАС, "Яндекса" и заявителей и, как итог, заключение мирового соглашения. Сейчас фонду необходимо быстро запустить новую услугу для ИТ-стартапов, и, таким образом, обеспечить бесшовность получения мер поддержки компаниями: от акселерации, грантов на развитие проектов до вывода продуктов на рынок и их продвижения", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин."Российская интернет-отрасль сделала важный шаг на пути к зрелости и умению самостоятельно решать свои вопросы - через саморегулирование. Новая программа РФРИТ будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете. Это станет дополнительным импульсом развития цифровой экономики", - заявил директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов "Яндекса" Андрей Стыскин.ФАС в среду сообщила, что ведомство, "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поиске заключили мировое соглашение, оно утверждено судом.ИСТОРИЯ ДЕЛАФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании мог грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.Ведомство указывало, что в рамках дела исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Как отмечали в службе, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Сумма штрафа могла составить от 1% до 15% выручки.Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе."Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.
https://ria.ru/20211124/soft-1760556949.html
https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html
https://ria.ru/20220113/kompensatsiya-1767687749.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a085b3cb25a1d16422d20b8b12650d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс
22:02 19.01.2022
 
"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО

"Яндекс" передаст более миллиарда рублей на продвижение российского ПО по соглашению с ФАС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Яндекс" передаст Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного ПО в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщило Минцифры РФ.
"Яндекс" передаст 1,5 миллиарда рублей Российскому фонду развития информационных технологий, средства будут направлены на продвижение российских программных продуктов. ... Решение о передаче средств на мероприятия, направленные на развитие ИТ-отрасли, было достигнуто в рамках мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой, ООО "Яндекс" и заявителями", - говорится в сообщении.
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 16:33
Путин одобрил введение ответственности за темпы перехода на российское ПО
Уточняется, что министерство приветствует заключение мирового соглашения. "Мы приветствуем конструктивные позиции в переговорном процессе ФАС, "Яндекса" и заявителей и, как итог, заключение мирового соглашения. Сейчас фонду необходимо быстро запустить новую услугу для ИТ-стартапов, и, таким образом, обеспечить бесшовность получения мер поддержки компаниями: от акселерации, грантов на развитие проектов до вывода продуктов на рынок и их продвижения", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.
"Российская интернет-отрасль сделала важный шаг на пути к зрелости и умению самостоятельно решать свои вопросы - через саморегулирование. Новая программа РФРИТ будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете. Это станет дополнительным импульсом развития цифровой экономики", - заявил директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов "Яндекса" Андрей Стыскин.
ФАС в среду сообщила, что ведомство, "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поиске заключили мировое соглашение, оно утверждено судом.
Российская система на кристалле на базе архитектура ARM Baikal M - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 10:42
Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры

ИСТОРИЯ ДЕЛА

ФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании мог грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.
Ведомство указывало, что в рамках дела исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Как отмечали в службе, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Сумма штрафа могла составить от 1% до 15% выручки.
Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 15:46
Минцифры частично компенсирует IT-стартапам затраты на облачные сервисы
"Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.
В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.
 
ТехнологииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Яндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36Байден оценил последствия возможных санкций Запада против России для мира
01:33Байден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на Украину
01:30Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на Украине
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
Лента новостейМолния
Байден оценил последствия возможных санкций Запада против России для мираБайден пригрозил зеркальным ответом в случае кибератаки России на УкраинуБайден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на УкраинеБайден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе