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Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве

Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве - РИА Новости, 19.01.2022

Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы города Жигулевска Самарской области, его подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:04

2022-01-19T10:04

2022-01-19T10:04

происшествия

самарская область

жигулевск

россия

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САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы города Жигулевска Самарской области, его подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, представитель фирмы, занимающейся строительством, решив снизить размер недоимки по налогам и сборам, обратился за помощью к заместителю главы города. Последний, по данным СУСК, согласился и в период с мая по август 2021 года получил взятку в размере 23 миллионов рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам полиции. В настоящее время подозреваемый задержан, следователи провели обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация.

https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html

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происшествия, самарская область, жигулевск, россия