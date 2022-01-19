https://ria.ru/20220119/vzyatka-1768494523.html
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве - РИА Новости, 19.01.2022
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы города Жигулевска Самарской области, его подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:04
2022-01-19T10:04
2022-01-19T10:04
происшествия
самарская область
жигулевск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы города Жигулевска Самарской области, его подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, представитель фирмы, занимающейся строительством, решив снизить размер недоимки по налогам и сборам, обратился за помощью к заместителю главы города. Последний, по данным СУСК, согласился и в период с мая по август 2021 года получил взятку в размере 23 миллионов рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам полиции. В настоящее время подозреваемый задержан, следователи провели обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация.
https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html
самарская область
жигулевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, жигулевск, россия
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона рублей