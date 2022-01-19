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Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве - РИА Новости, 19.01.2022
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы города Жигулевска Самарской области, его подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:04
2022-01-19T10:04
происшествия
самарская область
жигулевск
россия
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САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы города Жигулевска Самарской области, его подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, представитель фирмы, занимающейся строительством, решив снизить размер недоимки по налогам и сборам, обратился за помощью к заместителю главы города. Последний, по данным СУСК, согласился и в период с мая по август 2021 года получил взятку в размере 23 миллионов рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам полиции. В настоящее время подозреваемый задержан, следователи провели обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация.
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происшествия, самарская область, жигулевск, россия
10:04 19.01.2022
 
Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве

Замглавы Жигулевска заподозрили в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета
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САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы города Жигулевска Самарской области, его подозревают в посредничестве во взяточничестве на 23 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, представитель фирмы, занимающейся строительством, решив снизить размер недоимки по налогам и сборам, обратился за помощью к заместителю главы города. Последний, по данным СУСК, согласился и в период с мая по август 2021 года получил взятку в размере 23 миллионов рублей из ранее оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Жигулевск по внутренней политике и социальным вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам полиции. В настоящее время подозреваемый задержан, следователи провели обыски по местам его проживания и работы, изъята необходимая документация.
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