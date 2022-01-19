https://ria.ru/20220119/vyplaty-1768498049.html
В Липецкой области продлили "ковидные" выплаты медикам
В Липецкой области продлили "ковидные" выплаты медикам - РИА Новости, 19.01.2022
В Липецкой области продлили "ковидные" выплаты медикам
Принято решение продлить все выплаты сотрудник скорой помощи, медицинскому персоналу, врачам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:17
2022-01-19T10:17
2022-01-19T10:17
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Принято решение продлить все выплаты сотрудник скорой помощи, медицинскому персоналу, врачам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с Covid-19.По его словам, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за последние четыре дня повысился с 0,95 до 1,66, случаи инфицирования "омикроном" пока не выявлены.Артамонов отметил, что регион готов к росту заболеваемости коронавирусом. В медицинских организациях пополняют запасы средств индивидуальной защиты персонала, дезинфектантов, расходных материалов, лекарственных препаратов. Разработаны планы кадрового усиления скорой медицинской помощи, участковой службы, меры по привлечению и перераспределению медицинского персонала и волонтеров. В настоящее время к обслуживанию пациентов в поликлиниках привлечено 1530 медработников, в том числе 456 врачей, 996 средних медицинских работников, 11 ординаторов, 75 студентов колледжей."Необходимо обратить внимание на несколько точек напряжения. Первая - проведение компьютерной томографии. Если люди начнут болеть, при первых симптомах они захотят проверить свое состояние лёгких, важно проинформировать их, когда это необходимо. Вторая - амбулаторное лечение. Были жалобы, что пациенты не всегда сразу получали бесплатные лекарства. Деньги медикам выделены. Третье - ожидание результатов тестов и выдача больничных. Промедлений быть не должно. Все эти пункты должны быть отработаны", - заявил Артамонов.
https://ria.ru/20220118/zakupki-1768442943.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости
. Принято решение продлить все выплаты сотрудник скорой помощи, медицинскому персоналу, врачам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с Covid-19.
По его словам, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за последние четыре дня повысился с 0,95 до 1,66, случаи инфицирования "омикроном" пока не выявлены.
Артамонов отметил, что регион готов к росту заболеваемости коронавирусом. В медицинских организациях пополняют запасы средств индивидуальной защиты персонала, дезинфектантов, расходных материалов, лекарственных препаратов. Разработаны планы кадрового усиления скорой медицинской помощи, участковой службы, меры по привлечению и перераспределению медицинского персонала и волонтеров. В настоящее время к обслуживанию пациентов в поликлиниках привлечено 1530 медработников, в том числе 456 врачей, 996 средних медицинских работников, 11 ординаторов, 75 студентов колледжей.
"Необходимо обратить внимание на несколько точек напряжения. Первая - проведение компьютерной томографии. Если люди начнут болеть, при первых симптомах они захотят проверить свое состояние лёгких, важно проинформировать их, когда это необходимо. Вторая - амбулаторное лечение. Были жалобы, что пациенты не всегда сразу получали бесплатные лекарства. Деньги медикам выделены. Третье - ожидание результатов тестов и выдача больничных. Промедлений быть не должно. Все эти пункты должны быть отработаны", - заявил Артамонов.