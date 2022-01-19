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Липецкая область
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В Липецкой области продлили "ковидные" выплаты медикам
В Липецкой области продлили "ковидные" выплаты медикам - РИА Новости, 19.01.2022
В Липецкой области продлили "ковидные" выплаты медикам
Принято решение продлить все выплаты сотрудник скорой помощи, медицинскому персоналу, врачам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:17
2022-01-19T10:17
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Принято решение продлить все выплаты сотрудник скорой помощи, медицинскому персоналу, врачам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с Covid-19.По его словам, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за последние четыре дня повысился с 0,95 до 1,66, случаи инфицирования "омикроном" пока не выявлены.Артамонов отметил, что регион готов к росту заболеваемости коронавирусом. В медицинских организациях пополняют запасы средств индивидуальной защиты персонала, дезинфектантов, расходных материалов, лекарственных препаратов. Разработаны планы кадрового усиления скорой медицинской помощи, участковой службы, меры по привлечению и перераспределению медицинского персонала и волонтеров. В настоящее время к обслуживанию пациентов в поликлиниках привлечено 1530 медработников, в том числе 456 врачей, 996 средних медицинских работников, 11 ординаторов, 75 студентов колледжей."Необходимо обратить внимание на несколько точек напряжения. Первая - проведение компьютерной томографии. Если люди начнут болеть, при первых симптомах они захотят проверить свое состояние лёгких, важно проинформировать их, когда это необходимо. Вторая - амбулаторное лечение. Были жалобы, что пациенты не всегда сразу получали бесплатные лекарства. Деньги медикам выделены. Третье - ожидание результатов тестов и выдача больничных. Промедлений быть не должно. Все эти пункты должны быть отработаны", - заявил Артамонов.
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игорь артамонов, коронавирус в россии
10:17 19.01.2022
 

В Липецкой области продлили "ковидные" выплаты медикам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Принято решение продлить все выплаты сотрудник скорой помощи, медицинскому персоналу, врачам, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с Covid-19.
По его словам, коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за последние четыре дня повысился с 0,95 до 1,66, случаи инфицирования "омикроном" пока не выявлены.
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Артамонов отметил, что регион готов к росту заболеваемости коронавирусом. В медицинских организациях пополняют запасы средств индивидуальной защиты персонала, дезинфектантов, расходных материалов, лекарственных препаратов. Разработаны планы кадрового усиления скорой медицинской помощи, участковой службы, меры по привлечению и перераспределению медицинского персонала и волонтеров. В настоящее время к обслуживанию пациентов в поликлиниках привлечено 1530 медработников, в том числе 456 врачей, 996 средних медицинских работников, 11 ординаторов, 75 студентов колледжей.
"Необходимо обратить внимание на несколько точек напряжения. Первая - проведение компьютерной томографии. Если люди начнут болеть, при первых симптомах они захотят проверить свое состояние лёгких, важно проинформировать их, когда это необходимо. Вторая - амбулаторное лечение. Были жалобы, что пациенты не всегда сразу получали бесплатные лекарства. Деньги медикам выделены. Третье - ожидание результатов тестов и выдача больничных. Промедлений быть не должно. Все эти пункты должны быть отработаны", - заявил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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