https://ria.ru/20220119/vaktsinatsiya-1768543683.html

Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"

Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью" - РИА Новости, 19.01.2022

Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на НовоТВ назвал сомневающихся в пользе прививок от COVID-19 "средневековой теменью". РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:49

2022-01-19T13:49

2022-01-19T13:49

общество

кемеровская область

новокузнецк

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286f93f286d144603127dee3f1fbf35d.jpg

КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на НовоТВ назвал сомневающихся в пользе прививок от COVID-19 "средневековой теменью"."У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это (прививка – ред.) зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей", – сказал Кузнецов.Он подчеркнул, что прививаться от коронавируса нужно обязательно."Это неизбежно, потому что только прививка спасет мир от этих изощренных болезней", – подытожил градоначальник.

https://ria.ru/20211229/antiprivivochniki-1766092612.html

кемеровская область

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кемеровская область, новокузнецк, здоровье - общество