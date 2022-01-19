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Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"
Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью" - РИА Новости, 19.01.2022
Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на НовоТВ назвал сомневающихся в пользе прививок от COVID-19 "средневековой теменью". РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:49
2022-01-19T13:49
общество
кемеровская область
новокузнецк
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на НовоТВ назвал сомневающихся в пользе прививок от COVID-19 "средневековой теменью"."У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это (прививка – ред.) зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей", – сказал Кузнецов.Он подчеркнул, что прививаться от коронавируса нужно обязательно."Это неизбежно, потому что только прививка спасет мир от этих изощренных болезней", – подытожил градоначальник.
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общество, кемеровская область, новокузнецк, здоровье - общество
13:49 19.01.2022
 
Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"

Мэр Новокузнецка Кузнецов назвал сомневающихся в пользе прививок "средневековой теменью"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на НовоТВ назвал сомневающихся в пользе прививок от COVID-19 "средневековой теменью".
"У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это (прививка – ред.) зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей", – сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что прививаться от коронавируса нужно обязательно.
"Это неизбежно, потому что только прививка спасет мир от этих изощренных болезней", – подытожил градоначальник.
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