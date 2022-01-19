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Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"
Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью" - РИА Новости, 19.01.2022
Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на НовоТВ назвал сомневающихся в пользе прививок от COVID-19 "средневековой теменью". РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:49
2022-01-19T13:49
2022-01-19T13:49
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кемеровская область
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здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 19 янв – РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром" на НовоТВ назвал сомневающихся в пользе прививок от COVID-19 "средневековой теменью"."У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это (прививка – ред.) зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей", – сказал Кузнецов.Он подчеркнул, что прививаться от коронавируса нужно обязательно."Это неизбежно, потому что только прививка спасет мир от этих изощренных болезней", – подытожил градоначальник.
https://ria.ru/20211229/antiprivivochniki-1766092612.html
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общество, кемеровская область, новокузнецк, здоровье - общество
Мэр Новокузнецка назвал антипрививочников "средневековой теменью"
Мэр Новокузнецка Кузнецов назвал сомневающихся в пользе прививок "средневековой теменью"