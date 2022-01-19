https://ria.ru/20220119/ukraina-1768572490.html

Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США

Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США - РИА Новости, 19.01.2022

Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:44

2022-01-19T15:44

2022-01-19T15:55

украина

сша

в мире

владимир зеленский

энтони блинкен

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины и рассчитывает на дальнейшее усиление экономического и финансового взаимодействия. Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

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украина, сша, в мире, владимир зеленский, энтони блинкен