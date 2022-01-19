15:44 19.01.2022 (обновлено: 15:55 19.01.2022)
Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США
Президент Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США
© REUTERS / Alex Brandon/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины и рассчитывает на дальнейшее усиление экономического и финансового взаимодействия. Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.
"Завершили переговоры с @SecBlinken (Блинкеном - ред). Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", - написал Зеленский в Twitter.
В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".