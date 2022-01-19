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Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США
Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США - РИА Новости, 19.01.2022
Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:44
2022-01-19T15:55
украина
сша
в мире
владимир зеленский
энтони блинкен
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины и рассчитывает на дальнейшее усиление экономического и финансового взаимодействия. Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
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украина, сша, в мире, владимир зеленский, энтони блинкен
15:44 19.01.2022 (обновлено: 15:55 19.01.2022)
 
Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США

Президент Зеленский выразил надежду на укрепление взаимодействия Украины и США

© REUTERS / Alex Brandon/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Alex Brandon/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что поблагодарил его за вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины и рассчитывает на дальнейшее усиление экономического и финансового взаимодействия. Ранее Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита.

"Завершили переговоры с @SecBlinken (Блинкеном - ред). Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", - написал Зеленский в Twitter.

В ходе визита на Украину у Блинкена запланированы встречи с Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Согласно анонсу госдепартамента, глава американской дипломатии подтвердит "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
14:53
На Украине раскрыли "тайный смысл" визита Блинкена
 
УкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийЭнтони Блинкен
 
 
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