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Работу по уборке снега усилили в Московской области

Работу по уборке снега усилили в Московской области - РИА Новости, 19.01.2022

Работу по уборке снега усилили в Московской области

Интенсивность расчистки и вывоза снега усилили в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:19

2022-01-19T20:19

2022-01-19T20:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

алексей гержик

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.Интенсивность расчистки и вывоза снега усилили в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360".Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что за сутки в области расчистили более 35 тысяч километров дорог и более 3,5 тысячи километров тротуаров. Сейчас основные участки дорог уже расчищены, ведутся работы на второстепенных дорогах.За ситуацией круглосуточно следит специальная служба. Власти региона предупредили водителей о гололеде и призвали соблюдать максимальную осторожность на дорогах.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, алексей гержик