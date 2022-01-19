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Работу по уборке снега усилили в Московской области
Работу по уборке снега усилили в Московской области - РИА Новости, 19.01.2022
Работу по уборке снега усилили в Московской области
Интенсивность расчистки и вывоза снега усилили в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:19
2022-01-19T20:19
2022-01-19T20:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
алексей гержик
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.Интенсивность расчистки и вывоза снега усилили в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360".Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что за сутки в области расчистили более 35 тысяч километров дорог и более 3,5 тысячи километров тротуаров. Сейчас основные участки дорог уже расчищены, ведутся работы на второстепенных дорогах.За ситуацией круглосуточно следит специальная служба. Власти региона предупредили водителей о гололеде и призвали соблюдать максимальную осторожность на дорогах.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, алексей гержик