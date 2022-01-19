https://ria.ru/20220119/tyumgu-1767873516.html
Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями
Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями - РИА Новости, 19.01.2022
Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями
Пылевые клещи являются самой распространенной причиной аллергических реакций у взрослых и детей. Исследования показывают, что микроорганизмы, связанные с ними,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:00
2022-01-19T09:00
2022-01-19T09:00
наука
тюмень
тюменский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
аллергия
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753337614_0:94:3059:1815_1920x0_80_0_0_4a46a92c4212a3ace56e7ab6119f6f8d.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Пылевые клещи являются самой распространенной причиной аллергических реакций у взрослых и детей. Исследования показывают, что микроорганизмы, связанные с ними, могут способствовать этому. Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы проанализировали взаимодействие клещей домашней пыли и их бактерий. Результаты исследования помогут изменить аллергенность клещей и разработать новые методы защиты от патогенов, считают эксперты. Статья опубликована в журнале mSystems.Клещи домашней пыли – одни из самых значительных источников аллергенов во всем мире, рассказали исследователи. Например, клещ Dermatophagoides farinae имеет 40 типов аллергенов, от которых страдает от 15 до 30 процентов населения мира. Это существенно влияет на качество жизни и может привести к опасным последствиям: приступам астмы, анафилактическому шоку, отеку гортани и даже к летальному исходу. Недавние исследования показали, что микроорганизмы, связанные с клещами, также могут влиять на выработку аллергенов, рассказали в ТюмГУ.Эксперты изучили экспрессию генов у клещей D. farinaeи бактерий Cardinium. Экспрессия гена — это процесс, в ходе которого наследственная информации от генов преобразуется в функциональный продукт — белок. В клетках живых организмов белки выполняют разнообразные функции. Например, белки-ферменты помогают протеканию биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ; некоторые белки поддерживают форму клеток; также белки играют ключевую роль в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле. Большинство аллергенов клещей – это белки.Эксперимент показал, что микроорганизмы и их клещи-"хозяева" тесно взаимодействуют на молекулярном уровне. Ученые университета обнаружили, что эти микроорганизмы участвуют во многих процессах жизнедеятельности клещей, например, в кислородном метаболизме, и в целом влияют на основные метаболические функции и выработку половых феромонов.По мнению экспертов, дальнейшие исследования могут пролить свет на то, как бактерии влияют на выработку аллергенов клещей и их физиологию в целом. Манипуляция микробиомом клеща в лаборатории может помочь в изменении его аллергенности и создании новых методов защиты от патогенов с применением бактерии Cardinium, так как она может вытеснять другие микроорганизмы у "хозяина".Эксперты также считают, что изучение взаимодействия членистоногих и их бактерий имеет большое значение для медицинской промышленности, в частности для создания вакцин на основе клещей. Присутствие бактерий Cardinium в составе препарата, по словам ученых, может нарушить процесс производства, так как эти микроорганизмы содержат токсины.
https://ria.ru/20211006/kleschi-1753335132.html
https://ria.ru/20211028/tyumgu-1756474074.html
тюмень
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753337614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50628711d7ad6be12ae6f777b768115f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, аллергия, здоровье, коронавирус covid-19
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости.
Пылевые клещи являются самой распространенной причиной аллергических реакций у взрослых и детей. Исследования показывают, что микроорганизмы, связанные с ними, могут способствовать этому. Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ
) в составе научной группы проанализировали взаимодействие клещей домашней пыли и их бактерий. Результаты исследования помогут изменить аллергенность клещей и разработать новые методы защиты от патогенов, считают эксперты. Статья опубликована в журнале mSystems
.
Клещи домашней пыли – одни из самых значительных источников аллергенов во всем мире, рассказали исследователи. Например, клещ Dermatophagoides farinae имеет 40 типов аллергенов, от которых страдает от 15 до 30 процентов населения мира. Это существенно влияет на качество жизни и может привести к опасным последствиям: приступам астмы, анафилактическому шоку, отеку гортани и даже к летальному исходу. Недавние исследования показали, что микроорганизмы, связанные с клещами, также могут влиять на выработку аллергенов, рассказали в ТюмГУ.
Эксперты изучили экспрессию генов у клещей D. farinaeи бактерий Cardinium. Экспрессия гена — это процесс, в ходе которого наследственная информации от генов преобразуется в функциональный продукт — белок. В клетках живых организмов белки выполняют разнообразные функции. Например, белки-ферменты помогают протеканию биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ; некоторые белки поддерживают форму клеток; также белки играют ключевую роль в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле. Большинство аллергенов клещей – это белки.
Эксперимент показал, что микроорганизмы и их клещи-"хозяева" тесно взаимодействуют на молекулярном уровне. Ученые университета обнаружили, что эти микроорганизмы участвуют во многих процессах жизнедеятельности клещей, например, в кислородном метаболизме, и в целом влияют на основные метаболические функции и выработку половых феромонов.
"Мы нашли взаимосвязь между клещами и бактериями на молекулярном уровне: реализация наследственной информации у клещей объясняет 76 процентов экспрессии генов у бактерий Cardinium. В свою очередь, экспрессия генов у Cardinium в совокупности объясняет 84 процента экспрессии генов у клещей. Экспрессия генов бактерий либо положительно, либо отрицательно коррелирует с уровнями экспрессии генов клещей. Эти гены участвуют в формировании иммунитета, защиты от патогенов и программируемой клеточной гибели", – рассказал ведущий научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ, научный сотрудник Мичиганского университета Павел Климов.
По мнению экспертов, дальнейшие исследования могут пролить свет на то, как бактерии влияют на выработку аллергенов клещей и их физиологию в целом. Манипуляция микробиомом клеща в лаборатории может помочь в изменении его аллергенности и создании новых методов защиты от патогенов с применением бактерии Cardinium, так как она может вытеснять другие микроорганизмы у "хозяина".
Эксперты также считают, что изучение взаимодействия членистоногих и их бактерий имеет большое значение для медицинской промышленности, в частности для создания вакцин на основе клещей. Присутствие бактерий Cardinium в составе препарата, по словам ученых, может нарушить процесс производства, так как эти микроорганизмы содержат токсины.