https://ria.ru/20220119/tyumgu-1767873516.html

Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями

Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями - РИА Новости, 19.01.2022

Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями

Пылевые клещи являются самой распространенной причиной аллергических реакций у взрослых и детей. Исследования показывают, что микроорганизмы, связанные с ними,... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:00

2022-01-19T09:00

2022-01-19T09:00

наука

тюмень

тюменский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

аллергия

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753337614_0:94:3059:1815_1920x0_80_0_0_4a46a92c4212a3ace56e7ab6119f6f8d.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Пылевые клещи являются самой распространенной причиной аллергических реакций у взрослых и детей. Исследования показывают, что микроорганизмы, связанные с ними, могут способствовать этому. Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе научной группы проанализировали взаимодействие клещей домашней пыли и их бактерий. Результаты исследования помогут изменить аллергенность клещей и разработать новые методы защиты от патогенов, считают эксперты. Статья опубликована в журнале mSystems.Клещи домашней пыли – одни из самых значительных источников аллергенов во всем мире, рассказали исследователи. Например, клещ Dermatophagoides farinae имеет 40 типов аллергенов, от которых страдает от 15 до 30 процентов населения мира. Это существенно влияет на качество жизни и может привести к опасным последствиям: приступам астмы, анафилактическому шоку, отеку гортани и даже к летальному исходу. Недавние исследования показали, что микроорганизмы, связанные с клещами, также могут влиять на выработку аллергенов, рассказали в ТюмГУ.Эксперты изучили экспрессию генов у клещей D. farinaeи бактерий Cardinium. Экспрессия гена — это процесс, в ходе которого наследственная информации от генов преобразуется в функциональный продукт — белок. В клетках живых организмов белки выполняют разнообразные функции. Например, белки-ферменты помогают протеканию биохимических реакций и играют важную роль в обмене веществ; некоторые белки поддерживают форму клеток; также белки играют ключевую роль в сигнальных системах клеток, при иммунном ответе и в клеточном цикле. Большинство аллергенов клещей – это белки.Эксперимент показал, что микроорганизмы и их клещи-"хозяева" тесно взаимодействуют на молекулярном уровне. Ученые университета обнаружили, что эти микроорганизмы участвуют во многих процессах жизнедеятельности клещей, например, в кислородном метаболизме, и в целом влияют на основные метаболические функции и выработку половых феромонов.По мнению экспертов, дальнейшие исследования могут пролить свет на то, как бактерии влияют на выработку аллергенов клещей и их физиологию в целом. Манипуляция микробиомом клеща в лаборатории может помочь в изменении его аллергенности и создании новых методов защиты от патогенов с применением бактерии Cardinium, так как она может вытеснять другие микроорганизмы у "хозяина".Эксперты также считают, что изучение взаимодействия членистоногих и их бактерий имеет большое значение для медицинской промышленности, в частности для создания вакцин на основе клещей. Присутствие бактерий Cardinium в составе препарата, по словам ученых, может нарушить процесс производства, так как эти микроорганизмы содержат токсины.

https://ria.ru/20211006/kleschi-1753335132.html

https://ria.ru/20211028/tyumgu-1756474074.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюмень, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, аллергия, здоровье, коронавирус covid-19