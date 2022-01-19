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В транспорте Твери сократилось число повторных нарушений масочного режима
В транспорте Твери сократилось число повторных нарушений масочного режима - РИА Новости, 19.01.2022
В транспорте Твери сократилось число повторных нарушений масочного режима
В Тверской области уменьшилось количество нарушений масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:35
2022-01-19T13:35
2022-01-19T13:35
тверская область
игорь руденя
общественный транспорт
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ТВЕРЬ, 19 янв – РИА Новости. В Тверской области уменьшилось количество нарушений масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба регионального правительства.Рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности на транспорте проходят в регионе с 21 октября. Их проводят контролеры совместно с полицией. Мероприятия направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции, повышение защищенности пассажиров общественного транспорта.Решением губернатора Игоря Рудени усиленный контроль за соблюдением масочного режима на региональном транспорте продлен до февраля 2022 года.
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игорь руденя, общественный транспорт