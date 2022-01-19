https://ria.ru/20220119/tver-1768541551.html

В транспорте Твери сократилось число повторных нарушений масочного режима

В транспорте Твери сократилось число повторных нарушений масочного режима - РИА Новости, 19.01.2022

В транспорте Твери сократилось число повторных нарушений масочного режима

В Тверской области уменьшилось количество нарушений масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:35

2022-01-19T13:35

2022-01-19T13:35

тверская область

игорь руденя

общественный транспорт

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ТВЕРЬ, 19 янв – РИА Новости. В Тверской области уменьшилось количество нарушений масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба регионального правительства.Рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности на транспорте проходят в регионе с 21 октября. Их проводят контролеры совместно с полицией. Мероприятия направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции, повышение защищенности пассажиров общественного транспорта.Решением губернатора Игоря Рудени усиленный контроль за соблюдением масочного режима на региональном транспорте продлен до февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220111/remont-1767343289.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, общественный транспорт