https://ria.ru/20220119/trener-1768542584.html
В Приморье детского тренера заподозрили в педофилии
В Приморье детского тренера заподозрили в педофилии - РИА Новости, 19.01.2022
В Приморье детского тренера заподозрили в педофилии
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении детского тренера, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности трех... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:42
2022-01-19T13:42
2022-01-19T13:42
происшествия
партизанск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении детского тренера, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности трех воспитанниц секции, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.В соцсетях со ссылкой на мать одной из девочек, занимавшейся в секции смешанных единоборств в селе Владимиро-Александровском, сообщили, что тренер якобы приставал к воспитаннице. После этого появились сообщения, что жертва, возможно, не одна."В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении детского тренера, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности детей", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на 55-летнего мужчину возбуждено дело по статье "Совершение иных действий сексуального характера"."По версии следствия, подозреваемый во время проведения тренировок по борьбе совершил в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц иные действия сексуального характера. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20220115/pedofiliya-1768003202.html
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происшествия, партизанск, приморский край
В Приморье детского тренера заподозрили в педофилии
В Приморье завели дело против детского тренера, подозреваемого в педофилии