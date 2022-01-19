https://ria.ru/20220119/trener-1768542584.html

В Приморье детского тренера заподозрили в педофилии

В Приморье детского тренера заподозрили в педофилии - РИА Новости, 19.01.2022

В Приморье детского тренера заподозрили в педофилии

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении детского тренера, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности трех... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:42

2022-01-19T13:42

2022-01-19T13:42

происшествия

партизанск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело в отношении детского тренера, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности трех воспитанниц секции, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК.В соцсетях со ссылкой на мать одной из девочек, занимавшейся в секции смешанных единоборств в селе Владимиро-Александровском, сообщили, что тренер якобы приставал к воспитаннице. После этого появились сообщения, что жертва, возможно, не одна."В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении детского тренера, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности детей", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на 55-летнего мужчину возбуждено дело по статье "Совершение иных действий сексуального характера"."По версии следствия, подозреваемый во время проведения тренировок по борьбе совершил в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц иные действия сексуального характера. По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20220115/pedofiliya-1768003202.html

https://ria.ru/20211126/krasnoyarsk-1760869568.html

партизанск

приморский край

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происшествия, партизанск, приморский край