https://ria.ru/20220119/sotskontrakty-1768560719.html

В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей

В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей - РИА Новости, 19.01.2022

В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей

В текущем году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:04

2022-01-19T15:04

2022-01-19T15:03

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. В текущем году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.По словам Артамонова, планируется заключить порядка 6200 соцконтрактов.Артамонов напомнил, что узнать, положена ли заявителю помощь в виде соцконтракта, можно дистанционно. Для этого достаточно заполнить анкету в электронном виде. После чего специалисты управления социальной политики проанализируют данные и свяжутся с заявителем.

https://ria.ru/20211223/kaznacheystvo-1765204565.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, липецкая область, игорь артамонов