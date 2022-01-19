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Липецкая область
https://ria.ru/20220119/sotskontrakty-1768560719.html
В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей
В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей - РИА Новости, 19.01.2022
В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей
В текущем году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:04
2022-01-19T15:03
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. В текущем году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.По словам Артамонова, планируется заключить порядка 6200 соцконтрактов.Артамонов напомнил, что узнать, положена ли заявителю помощь в виде соцконтракта, можно дистанционно. Для этого достаточно заполнить анкету в электронном виде. После чего специалисты управления социальной политики проанализируют данные и свяжутся с заявителем.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
15:04 19.01.2022
 

В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. В текущем году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.
По словам Артамонова, планируется заключить порядка 6200 соцконтрактов.
Артамонов напомнил, что узнать, положена ли заявителю помощь в виде соцконтракта, можно дистанционно. Для этого достаточно заполнить анкету в электронном виде. После чего специалисты управления социальной политики проанализируют данные и свяжутся с заявителем.
"Мы реализуем целый комплекс мер социальной поддержки живущих в Липецкой области граждан социально незащищенных категорий. И их количество постоянно увеличивается", – сказал Артамонов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 18:18Липецкая область
В Липецкой области реализуется принцип социального казначейства
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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