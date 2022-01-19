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В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей
В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей - РИА Новости, 19.01.2022
В Липецкой области выделили на соцконтракты 713 миллионов рублей
В текущем году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:04
2022-01-19T15:04
2022-01-19T15:03
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. В текущем году в Липецкой области планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.По словам Артамонова, планируется заключить порядка 6200 соцконтрактов.Артамонов напомнил, что узнать, положена ли заявителю помощь в виде соцконтракта, можно дистанционно. Для этого достаточно заполнить анкету в электронном виде. После чего специалисты управления социальной политики проанализируют данные и свяжутся с заявителем.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости.
В текущем году в Липецкой области
планируется выделить на финансирование социальных контрактов 713 миллионов рублей, что на 70 миллионов больше чем в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом социальной защиты населения. Согласно условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.
По словам Артамонова, планируется заключить порядка 6200 соцконтрактов.
Артамонов напомнил, что узнать, положена ли заявителю помощь в виде соцконтракта, можно дистанционно. Для этого достаточно заполнить анкету в электронном виде. После чего специалисты управления социальной политики проанализируют данные и свяжутся с заявителем.
"Мы реализуем целый комплекс мер социальной поддержки живущих в Липецкой области граждан социально незащищенных категорий. И их количество постоянно увеличивается", – сказал Артамонов.