https://ria.ru/20220119/soglashenie-1768647523.html

"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение

"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение - РИА Новости, 19.01.2022

"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение

ФАС, "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поиске заключили мировое соглашение, оно утверждено судом, сообщило... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T23:36

2022-01-19T23:36

2022-01-19T23:36

экономика

технологии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ФАС, "Яндекс" и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поиске заключили мировое соглашение, оно утверждено судом, сообщило ведомство.Ведомство отмечает, что документ после подписания всеми сторонами по антимонопольному делу утвердил Арбитражный суд Москвы. Антимонопольная служба будет вести мониторинг исполнения мирового соглашения, а также регулярно анализировать корректность работы поисковой системы компании. Сведения для такого мониторинга "Яндекс" также обязуется регулярно предоставлять ведомству. Ежегодно будет проводиться независимый аудит непредвзятости ранжирования и отображения данных в поисковой выдаче."Цель ФАС России – защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России", - сказал руководитель ФАС России Максим Шаскольский, слова которого приводятся в сообщении.История делаФАС в апреле сообщила, что возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании может грозить оборотный штраф. В дискриминации "Яндекс" обвинили, в частности, онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon.Ведомство указывало, что в рамках дела исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Как отмечали в антимонопольной службе, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Сумма штрафа может составить от 1% до 15% выручки.Как утверждали IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. При этом в феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе."Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли тогда заявили РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону.В июле "Яндекс" сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников. Вместе с тем позже в июле ФАС указывала, что компания предупреждение ведомства не исполнила.

https://ria.ru/20220119/yandeks-1768642449.html

https://ria.ru/20220117/shtrafy-1768284711.html

https://ria.ru/20220117/google-1768183063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс