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Саратовец, ехавший на машине по пешеходной зоне, сбил полицейского
Саратовец, ехавший на машине по пешеходной зоне, сбил полицейского - РИА Новости, 19.01.2022
Саратовец, ехавший на машине по пешеходной зоне, сбил полицейского
Автомобиль, ехавший по пешеходной зоне в центре Саратова, в среду сбил сотрудника полиции, который пытался пресечь правонарушение, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:16
2022-01-19T22:16
происшествия
саратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автомобиль, ехавший по пешеходной зоне в центре Саратова, в среду сбил сотрудника полиции, который пытался пресечь правонарушение, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова."По предварительным данным, автомобиль двигался по пешеходной зоне в районе улицы Чапаева возле Крытого рынка, в это время два сотрудника патрульно-постовой службы патрулировали там, увидели этот автомобиль, уточнили у водителя, на основании чего он находится на пешеходной зоне, потому что есть определенный вид транспорта, который может туда проезжать, но он не стал ничего отвечать. Сотрудники попытались пресечь правонарушение, но водитель нажал на педаль газа и сбил сотрудника, который стоял впереди автомашины, но не смог скрыться, так как в этот момент второй сотрудник остановил автомобиль", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что сотруднику полиции оказана медицинская помощь, он не госпитализирован.Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту инцидента, в ходе которого 42-летний местный житель за рулем легкового автомобиля на проспекте Кирова в ответ на законные действия сотрудников полиции попытался скрыться и сбил одного из них."Следователи просят откликнуться очевидцев, свидетелей произошедших событий по номерам телефонов: 8 (8452) 74-15-26, 74-15-24, 74-15-21. При наличии записи с видеорегистраторов или камер мобильных телефонов, на которых запечатлено данное происшествие, просьба предоставить запись в следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова СУСК России по Саратовской области", - говорится в сообщении.Глава Саратова Михаил Исаев назвал инцидент на площади Кирова вопиющим."Очевидцы сообщают, что автолюбитель был пьян. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Считаю недопустимой сложившуюся ситуацию. Я неоднократно заявлял о том, что пешеходные зоны - это места для прогулок жителей. Дело далеко не в том, что автохамы наносят ущерб городскому имуществу, главное - это вопрос безопасности жителей. Уверен, правоохранительные органы привлекут к ответственности нарушителя, а для автолюбителей этот инцидент станет очередным уроком и поводом задуматься, прежде чем совершить правонарушение", - написал Исаев в соцсети Instagram.Исаев опубликовал фотографию, на которой запечатлен автомобиль Volkswagen Passat черного цвета, который стоит на "зебре" при выезде с проспекта Кирова - поперек проезжей части улицы Чапаева.
https://ria.ru/20210506/kazan-1731273763.html
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происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
18:16 19.01.2022 (обновлено: 22:16 19.01.2022)
 
Саратовец, ехавший на машине по пешеходной зоне, сбил полицейского

Житель Саратова, ехавший по пешеходной зоне, сбил пытавшегося его остановить полицейского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Автомобиль, ехавший по пешеходной зоне в центре Саратова, в среду сбил сотрудника полиции, который пытался пресечь правонарушение, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.
"По предварительным данным, автомобиль двигался по пешеходной зоне в районе улицы Чапаева возле Крытого рынка, в это время два сотрудника патрульно-постовой службы патрулировали там, увидели этот автомобиль, уточнили у водителя, на основании чего он находится на пешеходной зоне, потому что есть определенный вид транспорта, который может туда проезжать, но он не стал ничего отвечать. Сотрудники попытались пресечь правонарушение, но водитель нажал на педаль газа и сбил сотрудника, который стоял впереди автомашины, но не смог скрыться, так как в этот момент второй сотрудник остановил автомобиль", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что сотруднику полиции оказана медицинская помощь, он не госпитализирован.
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6 мая 2021, 10:35
В аэропорту Казани водитель сбил полицейского и скрылся
Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту инцидента, в ходе которого 42-летний местный житель за рулем легкового автомобиля на проспекте Кирова в ответ на законные действия сотрудников полиции попытался скрыться и сбил одного из них.
"Следователи просят откликнуться очевидцев, свидетелей произошедших событий по номерам телефонов: 8 (8452) 74-15-26, 74-15-24, 74-15-21. При наличии записи с видеорегистраторов или камер мобильных телефонов, на которых запечатлено данное происшествие, просьба предоставить запись в следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова СУСК России по Саратовской области", - говорится в сообщении.
Глава Саратова Михаил Исаев назвал инцидент на площади Кирова вопиющим.
"Очевидцы сообщают, что автолюбитель был пьян. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Считаю недопустимой сложившуюся ситуацию. Я неоднократно заявлял о том, что пешеходные зоны - это места для прогулок жителей. Дело далеко не в том, что автохамы наносят ущерб городскому имуществу, главное - это вопрос безопасности жителей. Уверен, правоохранительные органы привлекут к ответственности нарушителя, а для автолюбителей этот инцидент станет очередным уроком и поводом задуматься, прежде чем совершить правонарушение", - написал Исаев в соцсети Instagram.
Исаев опубликовал фотографию, на которой запечатлен автомобиль Volkswagen Passat черного цвета, который стоит на "зебре" при выезде с проспекта Кирова - поперек проезжей части улицы Чапаева.
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