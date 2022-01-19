https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768369962.html

Названы лучшие зарубежные направления для недорогого отдыха зимой

Названы лучшие зарубежные направления для недорогого отдыха зимой - РИА Новости, 19.01.2022

Названы лучшие зарубежные направления для недорогого отдыха зимой

Определены зарубежные маршруты для зимних поездок, которые позволят самостоятельным туристам максимально сэкономить, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:04

2022-01-19T07:04

2022-01-19T07:43

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париж

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краков

новости - туризм

туризм

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куда поехать

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Определены зарубежные маршруты для зимних поездок, которые позволят самостоятельным туристам максимально сэкономить, сообщает Travel Daily Media.Специалисты онлайн-сервиса по аренде автомобилей, проанализировав расходы британских путешественников — траты на отели, перелет, еду, бензин, посещение достопримечательностей, — подобрали варианты для бюджетного отдыха.Краков занял первое место в рейтинге, там оказалась самая низкая средняя недельная стоимость каникул — 335 фунтов стерлингов (34,9 тысячи рублей). Его плюсы — очень дешевый прокат автомобилей и много недорогих ресторанов. Посещение главных достопримечательностей бесплатное.Прага — на втором месте. Там можно недорого питаться, аренда машины и прочие расходы также не ударят по карману. Неделя обойдется в среднем в 388 фунтов (40,4 тысячи рублей).Париж был третьим в рейтинге. За семь дней там в среднем придется отдать 747 фунтов (78 тысяч рублей), зато можно купить бюджетные авиабилеты, поесть в многочисленных кафе, относительно недорого арендовать автомобиль и посетить множество интересных мест.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

париж

прага

краков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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