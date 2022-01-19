https://ria.ru/20220119/priznanie-1768626539.html

В Совфеде отреагировали на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

В Совфеде отреагировали на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022

В Совфеде отреагировали на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Любое давление на руководство РФ в вопросе признания или непризнания государств от любой из партий неприемлемо, считает первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:36

2022-01-19T19:36

2022-01-19T19:53

политика

владимир путин

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Любое давление на руководство РФ в вопросе признания или непризнания государств от любой из партий неприемлемо, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину, в котором главу государства просят рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. По мнению депутатов, признание республик позволит защитить их народы от внешних угроз."Вопрос о признании или непризнании (государств) - это прерогатива лиц, которые отвечают за внешнюю политику РФ", - сказал Джабаров РИА Новости.Он подчеркнул, что в нашей стране за внешнюю политику отвечает президент России, а инструментом этой политики является МИД. "Любое оказание давления из любой партии неприемлемо", - отметил парламентарий.По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, "официальная позиция Кремля давно известна и находится в международном правовом поле на 100%". "В России все подобного рода вопросы уже почти два десятка лет регулируют наши законы. Это точно не предмет политического пиара", - сказал РИА Новости Климов.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

https://ria.ru/20220110/priznanie-1767213699.html

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политика, владимир путин, владимир джабаров, россия