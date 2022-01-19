https://ria.ru/20220119/prioritet-1768480088.html

СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"

СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом" - РИА Новости, 19.01.2022

СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"

МИД Великобритании считает ситуацию внутри и вокруг Украины приоритетным направлением, ведомство готово реагировать на любое развитие событий. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:05

2022-01-19T07:05

2022-01-19T07:05

в мире

киев

лондон

великобритания

дмитрий песков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_0:39:1772:1036_1920x0_80_0_0_30307a26c04c56d5794a0eede68bdd03.jpg

ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. МИД Великобритании считает ситуацию внутри и вокруг Украины приоритетным направлением, ведомство готово реагировать на любое развитие событий.Ранее агентство Блумберг сообщило, что сотрудников МИД Великобритании проинформировали на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки "к кризисному режиму" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Это означает, что сотрудников МИД и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении России и Украины, а также ответом Великобритании на любую эскалацию напряженности, включая варианты сдерживания и санкции.По словам представителя, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ясно дала понять, что "любое вторжение" на Украину "повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/krizis-1768474739.html

https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html

киев

лондон

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, лондон, великобритания, дмитрий песков, нато, россия