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СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"
СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом" - РИА Новости, 19.01.2022
СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"
МИД Великобритании считает ситуацию внутри и вокруг Украины приоритетным направлением, ведомство готово реагировать на любое развитие событий. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:05
2022-01-19T07:05
в мире
киев
лондон
великобритания
дмитрий песков
нато
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ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. МИД Великобритании считает ситуацию внутри и вокруг Украины приоритетным направлением, ведомство готово реагировать на любое развитие событий.Ранее агентство Блумберг сообщило, что сотрудников МИД Великобритании проинформировали на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки "к кризисному режиму" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Это означает, что сотрудников МИД и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении России и Украины, а также ответом Великобритании на любую эскалацию напряженности, включая варианты сдерживания и санкции.По словам представителя, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ясно дала понять, что "любое вторжение" на Украину "повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/krizis-1768474739.html
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в мире, киев, лондон, великобритания, дмитрий песков, нато, россия
07:05 19.01.2022
 
СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"

Telegraph: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. МИД Великобритании считает ситуацию внутри и вокруг Украины приоритетным направлением, ведомство готово реагировать на любое развитие событий.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что сотрудников МИД Великобритании проинформировали на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки "к кризисному режиму" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Это означает, что сотрудников МИД и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении России и Украины, а также ответом Великобритании на любую эскалацию напряженности, включая варианты сдерживания и санкции.

"Ситуация, развивающаяся внутри и вокруг Украины, — ключевой приоритет для МИД, и, как все и ожидают, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы реагировать на любое развитие событий", — приводит слова представителя ведомства газета Telegraph.

По словам представителя, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ясно дала понять, что "любое вторжение" на Украину "повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки".
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
02:24
СМИ: МИД Британии приготовился к кризисному режиму "на случай эскалации"
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинский солдат в окопе на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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