СМИ: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"
Telegraph: МИД Британии назвал ситуацию на Украине "ключевым приоритетом"
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 янв — РИА Новости. МИД Великобритании считает ситуацию внутри и вокруг Украины приоритетным направлением, ведомство готово реагировать на любое развитие событий.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что сотрудников МИД Великобритании проинформировали на этой неделе о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки "к кризисному режиму" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Это означает, что сотрудников МИД и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении России и Украины, а также ответом Великобритании на любую эскалацию напряженности, включая варианты сдерживания и санкции.
"Ситуация, развивающаяся внутри и вокруг Украины, — ключевой приоритет для МИД, и, как все и ожидают, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы реагировать на любое развитие событий", — приводит слова представителя ведомства газета Telegraph.
По словам представителя, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс ясно дала понять, что "любое вторжение" на Украину "повлечет за собой масштабные последствия и серьезные издержки".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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