Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768608700.html
Никакой политизации дела Порошенко нет, заявили в офисе Зеленского
Никакой политизации дела Порошенко нет, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 19.01.2022
Никакой политизации дела Порошенко нет, заявили в офисе Зеленского
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мера пресечения в виде личного обязательства для экс-президента Петра Порошенко... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:03
2022-01-19T18:31
владимир зеленский
петр порошенко
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585610_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_69098637cfce89a0c5e46eb70d36c8b6.jpg
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мера пресечения в виде личного обязательства для экс-президента Петра Порошенко свидетельствует о том, что никакой политизации дела не было и нет.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу, не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований."Видим, что на третий день традиционной громкой pr-лжи Порошенко о том, что ему якобы уже подготовили наручники и камеру в следственном изоляторе, а решение суда якобы написано кем-то другим, а не судьей, появилось решение самого судьи. Личное обязательство — это абсолютно четкая мера пресечения, хотя и не такая, которую "анонсировал" сам Порошенко и его сторонники", - сказал Подоляк, которого цитирует агентство "Укринформ". Он отметил, что выбор такой меры пресечения свидетельствует о том, что идет именно юридический процесс и "никакой политизации "угольного дела" не было и нет".По его словам, такая мера пресечения дает конкретный ответ о нынешнем процессуальном статусе Порошенко, а также о целом ряде ограничений относительно него."Поэтому еще раз подчеркну, что на сегодняшний день господин Порошенко все же имеет юридическую обязанность участвовать в процессуальных действиях и больше не пытаться убежать за границу. На такой почве можно ожидать дальнейшее продвижение этого дела к вполне логическому и корректному установлению всех обстоятельств и определению степени ответственности каждого лица, фигурирующего в этом деле", - добавил Подоляк.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220119/medvedchuk-1768595394.html
https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768567751.html
https://ria.ru/20220118/poroshenko-1768391451.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768585610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd4464c6b9bf76e50b8b0fb246825e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, петр порошенко, в мире, украина
18:03 19.01.2022 (обновлено: 18:31 19.01.2022)
 
Никакой политизации дела Порошенко нет, заявили в офисе Зеленского

Советник главы офиса Зеленского: никакой политизации дела Порошенко не было и нет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мера пресечения в виде личного обязательства для экс-президента Петра Порошенко свидетельствует о том, что никакой политизации дела не было и нет.
Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу, не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
17:10
В Раде призвали освободить Медведчука из-под домашнего ареста
"Видим, что на третий день традиционной громкой pr-лжи Порошенко о том, что ему якобы уже подготовили наручники и камеру в следственном изоляторе, а решение суда якобы написано кем-то другим, а не судьей, появилось решение самого судьи. Личное обязательство — это абсолютно четкая мера пресечения, хотя и не такая, которую "анонсировал" сам Порошенко и его сторонники", - сказал Подоляк, которого цитирует агентство "Укринформ". Он отметил, что выбор такой меры пресечения свидетельствует о том, что идет именно юридический процесс и "никакой политизации "угольного дела" не было и нет".
По его словам, такая мера пресечения дает конкретный ответ о нынешнем процессуальном статусе Порошенко, а также о целом ряде ограничений относительно него.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
15:26
Порошенко прокомментировал решение суда о мере пресечения
"Поэтому еще раз подчеркну, что на сегодняшний день господин Порошенко все же имеет юридическую обязанность участвовать в процессуальных действиях и больше не пытаться убежать за границу. На такой почве можно ожидать дальнейшее продвижение этого дела к вполне логическому и корректному установлению всех обстоятельств и определению степени ответственности каждого лица, фигурирующего в этом деле", - добавил Подоляк.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Петр Порошенко в суде в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 15:36
Пушилин назвал дело Зеленского против Порошенко борьбой плохого с ужасным
 
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
Лента новостейМолния
Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"