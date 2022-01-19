https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768608700.html

Никакой политизации дела Порошенко нет, заявили в офисе Зеленского

Никакой политизации дела Порошенко нет, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 19.01.2022

Никакой политизации дела Порошенко нет, заявили в офисе Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мера пресечения в виде личного обязательства для экс-президента Петра Порошенко... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:03

2022-01-19T18:03

2022-01-19T18:31

владимир зеленский

петр порошенко

в мире

украина

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мера пресечения в виде личного обязательства для экс-президента Петра Порошенко свидетельствует о том, что никакой политизации дела не было и нет.Суд в Киеве в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу, не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также обжаловать решение выразило желание Госбюро расследований."Видим, что на третий день традиционной громкой pr-лжи Порошенко о том, что ему якобы уже подготовили наручники и камеру в следственном изоляторе, а решение суда якобы написано кем-то другим, а не судьей, появилось решение самого судьи. Личное обязательство — это абсолютно четкая мера пресечения, хотя и не такая, которую "анонсировал" сам Порошенко и его сторонники", - сказал Подоляк, которого цитирует агентство "Укринформ". Он отметил, что выбор такой меры пресечения свидетельствует о том, что идет именно юридический процесс и "никакой политизации "угольного дела" не было и нет".По его словам, такая мера пресечения дает конкретный ответ о нынешнем процессуальном статусе Порошенко, а также о целом ряде ограничений относительно него."Поэтому еще раз подчеркну, что на сегодняшний день господин Порошенко все же имеет юридическую обязанность участвовать в процессуальных действиях и больше не пытаться убежать за границу. На такой почве можно ожидать дальнейшее продвижение этого дела к вполне логическому и корректному установлению всех обстоятельств и определению степени ответственности каждого лица, фигурирующего в этом деле", - добавил Подоляк.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220119/medvedchuk-1768595394.html

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768567751.html

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владимир зеленский, петр порошенко, в мире, украина