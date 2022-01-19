https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768565746.html

Суд начал оглашать решение по мере пресечения Порошенко

Суд начал оглашать решение по мере пресечения Порошенко - РИА Новости, 19.01.2022

Суд начал оглашать решение по мере пресечения Порошенко

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов начал оглашать решение об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:17

2022-01-19T15:17

2022-01-19T15:18

в мире

украина

варшава

петр порошенко

керченский пролив

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов начал оглашать решение об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, на аресте которого настаивает прокуратура, трансляция заседания идет на YouTube-канале "Судебная власть".Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Тогда же судья Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли на среду.На заседании присутствует Порошенко со своими адвокатами, прокуроры, а также ряд сторонников экс-президента и журналисты.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220119/miting-1768542024.html

украина

варшава

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в мире, украина, варшава, петр порошенко, керченский пролив