15:17 19.01.2022 (обновлено: 15:18 19.01.2022)
Суд начал оглашать решение по мере пресечения Порошенко
Суд в Киеве начал оглашать решение по мере пресечения Порошенко по делу о госизмене
Петр Порошенко в суде в Киеве
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов начал оглашать решение об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене, на аресте которого настаивает прокуратура, трансляция заседания идет на YouTube-канале "Судебная власть".
Печерский райсуд в понедельник приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Тогда же судья Соколов удалился в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли на среду.
На заседании присутствует Порошенко со своими адвокатами, прокуроры, а также ряд сторонников экс-президента и журналисты.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.