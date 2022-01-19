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В Германии отреагировали на полеты британских военных самолетов через ЕС
В Германии отреагировали на полеты британских военных самолетов через ЕС - РИА Новости, 19.01.2022
В Германии отреагировали на полеты британских военных самолетов через ЕС
Перелеты британских военно-транспортных самолетов через страны Европы, в том числе Германию, являются "обычным явлением", не представляют проблемы для Берлина,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:11
2022-01-19T15:11
в мире
украина
европа
великобритания
минобороны германии
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Перелеты британских военно-транспортных самолетов через страны Европы, в том числе Германию, являются "обычным явлением", не представляют проблемы для Берлина, сообщил представитель министерства обороны ФРГ.Ранее западные СМИ сообщали, что британские самолеты осуществили несколько перелетов на Украину, при этом они облетали воздушное пространство Германии, что дало повод для спекуляций в соцсетях, что Берлин запретил Великобритании использовать германское воздушное пространство."Британское правительство не делало запрос на использование воздушного пространства. В целом действует общее разрешение для перелетов военных самолетов союзников, в том числе и в отношении немецкой территории. Но при транспортировке определенных предметов - например, взрывчатки, взрывных устройств - необходимо специальное разрешение. Причина тут простая - например, если самолет делает вынужденную посадку или терпит крушение, спасательные службы должны знать, с чем будут иметь дело. Британцы такой запрос не делали", - пояснил представитель немецкого минобороны на брифинге в среду.Он добавил, что причины того, почему Великобритания, не делала таких запросов, "нужно запрашивать в Лондоне". "Но в качестве идеи могу предложить посмотреть на карту Европы и посмотреть, через какие страны пришлось бы лететь, чтобы идти прямым путем, и затем нужно постараться выяснить, какие правила действуют в этих странах, например, в странах Бенилюкс, чтобы получить разрешение. Это просто, возможно, вопрос прагматики", - заявил представитель минобороны ФРГ.Он также отметил, что такие полеты британских военных самолетов являются "обычным явлением" и осуществляются регулярно для снабжения миссий Великобритании в различных частях мира. Он напомнил, что у Великобритании есть база на Кипре, куда доставляют продовольствие и припасы. "У нас нет с этим проблем. В альянсе это абсолютно нормальный процесс", - заявил он.
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в мире, украина, европа, великобритания, минобороны германии
15:11 19.01.2022
 
В Германии отреагировали на полеты британских военных самолетов через ЕС

Минобороны ФРГ назвало полеты британских военных самолетов через Европу обычным явлением

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Перелеты британских военно-транспортных самолетов через страны Европы, в том числе Германию, являются "обычным явлением", не представляют проблемы для Берлина, сообщил представитель министерства обороны ФРГ.
Ранее западные СМИ сообщали, что британские самолеты осуществили несколько перелетов на Украину, при этом они облетали воздушное пространство Германии, что дало повод для спекуляций в соцсетях, что Берлин запретил Великобритании использовать германское воздушное пространство.
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"Британское правительство не делало запрос на использование воздушного пространства. В целом действует общее разрешение для перелетов военных самолетов союзников, в том числе и в отношении немецкой территории. Но при транспортировке определенных предметов - например, взрывчатки, взрывных устройств - необходимо специальное разрешение. Причина тут простая - например, если самолет делает вынужденную посадку или терпит крушение, спасательные службы должны знать, с чем будут иметь дело. Британцы такой запрос не делали", - пояснил представитель немецкого минобороны на брифинге в среду.
Он добавил, что причины того, почему Великобритания, не делала таких запросов, "нужно запрашивать в Лондоне". "Но в качестве идеи могу предложить посмотреть на карту Европы и посмотреть, через какие страны пришлось бы лететь, чтобы идти прямым путем, и затем нужно постараться выяснить, какие правила действуют в этих странах, например, в странах Бенилюкс, чтобы получить разрешение. Это просто, возможно, вопрос прагматики", - заявил представитель минобороны ФРГ.
Он также отметил, что такие полеты британских военных самолетов являются "обычным явлением" и осуществляются регулярно для снабжения миссий Великобритании в различных частях мира. Он напомнил, что у Великобритании есть база на Кипре, куда доставляют продовольствие и припасы. "У нас нет с этим проблем. В альянсе это абсолютно нормальный процесс", - заявил он.
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