https://ria.ru/20220119/pogoda-1768481582.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 19.01.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха до минус 8 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:51
2022-01-19T07:51
2022-01-19T07:51
общество
москва
погода
елена волосюк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761620001_0:70:3180:1859_1920x0_80_0_0_dce01521d9a73a73a30db7afcf4fd356.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха до минус 8 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, такая температура укладывается в рамки средних многолетних значений.Синоптик также сообщила, что ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20220118/moskva-1768332869.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761620001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_213c978b9fe67b42a3ea1bc8e7fc04b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, елена волосюк, россия
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается облачная погода и до минус восьми градусов