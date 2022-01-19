https://ria.ru/20220119/pogoda-1768481582.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 19.01.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха до минус 8 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:51

2022-01-19T07:51

2022-01-19T07:51

общество

москва

погода

елена волосюк

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха до минус 8 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, такая температура укладывается в рамки средних многолетних значений.Синоптик также сообщила, что ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20220118/moskva-1768332869.html

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общество, москва, погода, елена волосюк, россия