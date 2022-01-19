https://ria.ru/20220119/podorozhanie-1768482254.html

Чекунков назвал причину роста цен в ДФО

Чекунков назвал причину роста цен в ДФО - РИА Новости, 19.01.2022

Чекунков назвал причину роста цен в ДФО

Рост цен на Дальнем Востоке связан не с задержкой грузов в портах, а с нарушением цепочек поставок из-за пандемии, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:17

2022-01-19T08:17

2022-01-19T08:17

распространение коронавируса

общество

дальневосточный фо

дальний восток

алексей чекунков

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Рост цен на Дальнем Востоке связан не с задержкой грузов в портах, а с нарушением цепочек поставок из-за пандемии, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В ноябре 2021 года увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Глава Камчатки Владимир Солодов отмечал, что цены на продукты питания и стройматериалы резко пошли вверх на Камчатке из-за перебоев с доставкой грузов."Рост цен на широкую линейку товаров и продуктов связан не столько с задержкой грузов в портах, сколько с нарушением глобальных цепочек поставок из-за пандемии. Мы видим всплеск инфляции по всему миру", - сказал Чекунков.Как отметил глава Минвостокразвития, с точки зрения предложения рынок адаптируется."Компании, пострадавшие из-за пандемии, и столкнувшиеся с нехваткой товаров – такие, например, как потребители электронных микросхем - уже открывают новые производства, диверсифицируют географию производственных мощностей. В течение 2-3 лет они перестроят цепочки снабжения, чтобы снять риски дефицита в будущем. Рынок – это очень адаптивный механизм", - рассказал он.

https://ria.ru/20211222/logistika-1764837293.html

дальневосточный фо

дальний восток

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общество, дальневосточный фо, дальний восток, алексей чекунков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии