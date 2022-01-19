https://ria.ru/20220119/otzyvnyekampanii-1768647219.html

Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"

Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги" - РИА Новости, 19.01.2022

Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"

Росстандарт планирует в текущем году запустить информирование автовладельцев об отзывных кампаниях через "Госуслуги", сообщает ведомство. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T23:19

2022-01-19T23:19

2022-01-19T23:19

общество

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

госуслуги

авто

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росстандарт планирует в текущем году запустить информирование автовладельцев об отзывных кампаниях через "Госуслуги", сообщает ведомство.Также ведомство планирует в этом году наладить передачу сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством "витрины данных" в Национальной системе управления данными. В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям.По словам замруководителя Росстандарта Алексея Кулешова, цифровая трансформация позволит упростить взаимодействие автопроизводителей с Росстандартом и информирование автовладельцев, что в итоге должно позволить приблизиться к стопроцентному устранению конструктивных нарушений в рамках отзывных программ.

https://ria.ru/20220116/skorost-1768040683.html

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общество, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), госуслуги, авто