Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги" в 2022 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росстандарт планирует в текущем году запустить информирование автовладельцев об отзывных кампаниях через "Госуслуги", сообщает ведомство.
"Информирование владельцев транспортных средств посредством проактивного сервиса на портале госуслуг о необходимости прохождения отзывной кампании также запланировано на 2022 год", - говорится в сообщении.
Также ведомство планирует в этом году наладить передачу сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством "витрины данных" в Национальной системе управления данными. В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям.
По словам замруководителя Росстандарта Алексея Кулешова, цифровая трансформация позволит упростить взаимодействие автопроизводителей с Росстандартом и информирование автовладельцев, что в итоге должно позволить приблизиться к стопроцентному устранению конструктивных нарушений в рамках отзывных программ.
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