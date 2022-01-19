https://ria.ru/20220119/oruzhie-1768553707.html

В Минобороны ФРГ резко ответили на требование посла Украины дать оружие

В Минобороны ФРГ резко ответили на требование посла Украины дать оружие - РИА Новости, 19.01.2022

В Минобороны ФРГ резко ответили на требование посла Украины дать оружие

Политика правительства Германии остается неизменной, поставок летальных вооружений Киеву не осуществляется, заявил представитель минобороны ФРГ. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:38

2022-01-19T14:38

2022-01-19T14:38

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украина

киев

германия

андрей мельник

минобороны германии

олаф шольц

анналена бербок

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Политика правительства Германии остается неизменной, поставок летальных вооружений Киеву не осуществляется, заявил представитель минобороны ФРГ.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил агентству dpa, что Киев хочет, чтобы Германия передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ."Хочу обратить ваше внимание на то, что федеральный канцлер (Олаф Шольц) и министр иностранных дел (Анналена Бербок) в последние 48 часов четко заявили позицию, которая заключается в том, что летальное оружие не поставляется на Украину. Так было в прошлом, так было при прошлом правительстве, так обстоит дело и в этом правительстве", - заявил он на брифинге в среду.Представитель ведомства также добавил, что "планов военной поддержки (Украины) нет".Представитель МИД Андреа Зассе добавила, что МИД "как и обычно" принял к сведению заявления украинского посла. Она напомнила, что Бербок отвечала на вопрос о поставках вооружений во время визита в Киев 17 января.

https://ria.ru/20211229/oruzhie-1765938154.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768541744.html

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в мире, украина, киев, германия, андрей мельник, минобороны германии, олаф шольц, анналена бербок