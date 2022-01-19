https://ria.ru/20220119/obmorozhenie-1768470474.html
Спасатель предупредил об опасности обморожения даже при небольшом холоде
Спасатель предупредил об опасности обморожения даже при небольшом холоде - РИА Новости, 19.01.2022
Спасатель предупредил об опасности обморожения даже при небольшом холоде
Обморожение конечностей можно получить не только в морозную погоду. Как его не допустить и как оказать себе первую помощь, если руки или ноги все-таки... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T02:15
2022-01-19T02:15
2022-01-19T02:15
общество
зима
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье
россия
эдуард халилов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Обморожение конечностей можно получить не только в морозную погоду. Как его не допустить и как оказать себе первую помощь, если руки или ноги все-таки пострадали, рассказал в интервью радио Sputnik аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов.Низкая температура воздуха — не единственный фактор, способный привести к обморожению. Высокая влажность и сильный ветер увеличивают риск повреждения тканей, даже если на улице не холоднее нуля градусов.Наибольшей опасности подвергаются те части тела, которые остаются открытыми. В них может произойти спазм сосудов, который и приводит к обморожению, пояснил эксперт."В первую очередь это пальцы рук, потому что люди ходят без перчаток, и пальцы ног — это может быть связано с тонкой или тесной обувью, с тонкой стелькой. Помимо пальцев часто можно обморозить уши, нос. Человек потихоньку начинает замерзать, кровь от конечностей начинает отливать ближе к центру, сосуды спазмируются и получается обморожение", — сказал он.Чтобы избежать негативных последствий пребывания на холоде, нужно тщательно одеваться, продолжил Халилов.Первое, что нужно сделать, если у вас начали замерзать руки, ноги, нос или уши, — восстановить кровообращение в этих частях тела."Если вы чувствуете, что замерзают конечности, вы можете просто "пригнать" в эту область кровь обычным растиранием. Растерли себе пальцы рук, пошевелили пальцами внутри ботинок, растерли уши, нос", — советует спасатель.Но подобные меры помогают лишь до определенного момента: если пальцы, щеки или нос уже потеряли чувствительность, то растирать их нельзя.При появлении более серьезных признаков обморожения, чем ощущение покалывания или временное онемение кожи, следует обратиться за медицинской помощью, заключил спасатель.
https://ria.ru/20220114/sheya-1767888819.html
https://ria.ru/20220112/oznob-1767563024.html
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общество, зима, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье, россия, эдуард халилов
Спасатель предупредил об опасности обморожения даже при небольшом холоде
Спасатель МЧС Халилов: опасность обморожения есть даже при небольшом холоде
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Обморожение конечностей можно получить не только в морозную погоду. Как его не допустить и как оказать себе первую помощь, если руки или ноги все-таки пострадали, рассказал в интервью радио Sputnik
аттестованный спасатель МЧС
Эдуард Халилов.
Низкая температура воздуха — не единственный фактор, способный привести к обморожению. Высокая влажность и сильный ветер увеличивают риск повреждения тканей, даже если на улице не холоднее нуля градусов.
"Мы боимся не столько низкой температуры, сколько ветра и влажности, потому что они сильно влияют на то, как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности", — отметил аттестованный спасатель МЧС, автор специального курса "Наука выживать" Эдуард Халилов.
Наибольшей опасности подвергаются те части тела, которые остаются открытыми. В них может произойти спазм сосудов, который и приводит к обморожению, пояснил эксперт.
"В первую очередь это пальцы рук, потому что люди ходят без перчаток, и пальцы ног — это может быть связано с тонкой или тесной обувью, с тонкой стелькой. Помимо пальцев часто можно обморозить уши, нос. Человек потихоньку начинает замерзать, кровь от конечностей начинает отливать ближе к центру, сосуды спазмируются и получается обморожение", — сказал он.
Чтобы избежать негативных последствий пребывания на холоде, нужно тщательно одеваться, продолжил Халилов.
"Имейте хорошую, не тесную обувь с толстой подошвой, с теплой стелькой. Обязательно имейте защиту рук, надевайте головной убор, который защищает ваши уши, по возможности защищайте шею и подбородок", — добавил он.
Первое, что нужно сделать, если у вас начали замерзать руки, ноги, нос или уши, — восстановить кровообращение в этих частях тела.
"Если вы чувствуете, что замерзают конечности, вы можете просто "пригнать" в эту область кровь обычным растиранием. Растерли себе пальцы рук, пошевелили пальцами внутри ботинок, растерли уши, нос", — советует спасатель.
Но подобные меры помогают лишь до определенного момента: если пальцы, щеки или нос уже потеряли чувствительность, то растирать их нельзя.
"Если же человек долго находился на открытом воздухе, у него сначала было ощущение холода, потом стало покалывать, а потом он перестал чувствовать пальцы, уши, нос, щеки — в этой ситуации уже нельзя растирать. Задача человека — зайти как можно быстрее в теплое помещение. Нужно расстегнуться, чтобы теплый воздух начал прогревать тело. Нужно горячее сладкое питье, можно съесть горячий жирный суп, чтобы организм получил калории для восстановления", — объяснил Халилов.
При появлении более серьезных признаков обморожения, чем ощущение покалывания или временное онемение кожи, следует обратиться за медицинской помощью, заключил спасатель.