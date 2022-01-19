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Биография Михаила Ножкина

Биография Михаила Ножкина - РИА Новости, 19.01.2022

Биография Михаила Ножкина

Актер театра и кино Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:01

2022-01-19T03:01

2022-01-19T03:01

справки

москва

михаил ножкин

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Актер театра и кино Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве.Окончил строительный техникум имени Моссовета, в 1961 году – Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады.В том же году был принят в труппу театра.В 1964-1967 годах – артист Москонцерта, с 1967 года работал по договорам.Выступал со своими сатирическими куплетами, новеллами, стихами и песнями на площадках Москвы. Играл на эстраде, выступал в жанре пантомимы. В образе куплетиста давал представления в Зеленом театре московского ЦПКиО им. Горького. В 1967 году актер дебютировал в кино в спортивной ленте "На два часа раньше".Широкую известность получил после выхода детективных фильмов Вениамина Дормана "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...".В 1969 году широкую популярность у зрителей получила мелодрама режиссера Самсона Самосонова "Каждый вечер в одиннадцать", где актер сыграл научного сотрудника.В 1974 году на экраны вышла историческая драма Василия Ордынского "Хождения по мукам", снятая по одноименной трилогии Алексея Толстого, где Ножкин сыграл Вадима Рощина.Также снимался в фильмах "Освобождение" (1968, 1970, 1971), "У озера" (1969), "Земля, до востребования" (1972), "В начале славных дел" (1980), "Юность Петра" (1980) и др. Артист написал сценарий и текст песен к фильму-сказке "Золотые рога" (1972), музыку и текст песен к фильму "Баламут" (1978), тексты песен к фильмам "Шельменко-денщик" (1971), "Ход белой королевы" (1971), "Сибирячка" (1972), "Мальчишку звали Капитаном" (1973), "Финист – Ясный Сокол" (1975), "Семья Ивановых" (1975).Михаил Ножкин был одним из первых ведущих телевизионной передачи "Голубой огонек". Вел авторскую программу "Шут с тобой".Известен как автор и исполнитель песен на свои стихи. В числе его лучших композиций – "Последний бой", "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.Стихотворения Ножкина печатались в журналах "Молодая гвардия", "Дружба", "Аврора".Михаил Ножкин – автор книг "Будь Человеком. Избранное" (2014), "Точка опоры. Избранное" (2013). Член Союза писателей России (1995), сопредседатель правления Союза писателей России (2018). Член Союза кинематографистов СССР (1973).Михаил Ножкин ведет активную общественную деятельность, стал одним из организаторов движения "Бессмертный полк России", член его Центрального штаба. Член Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации, член Президиума Всемирного Русского Народного Собора. Вице-президент, председатель Совета по культуре Академии науки и искусств им. С.П. Королева. Михаил Ножкин – Народный артист РСФСР (1980). Заслуженный деятель культуры Польши (1975), лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1982). Награжден орденами "Знак Почета", преподобного Сергия Радонежского III степени (2001), Почета (2007), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2012), преподобного Серафима Саровского I степени (2017). Лауреат премий "Большая литературная премия России" СП России (2007), "Имперская культура" имени Эдуарда Володина (2006), литературной премии им. А.Т. Твардовского (1995) и пр. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, москва, михаил ножкин