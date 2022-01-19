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Цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила 87 долларов
Цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила 87 долларов - РИА Новости, 19.01.2022
Цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила 87 долларов
Цена на нефть российской марки Urals в Северо-Западной Европе достигла уровней осени 2014 года, сообщила РИА Новости руководитель отдела экспорта нефти... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:28
2022-01-19T11:57
экономика
urals
цены на нефть
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Цена на нефть российской марки Urals в Северо-Западной Европе достигла уровней осени 2014 года, сообщила РИА Новости руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова."За 18 января по Северо-Западу — 87,52 доллара. (Отметку в. — Прим. ред.) 87 долларов последний раз пробивал 10 октября 2014 года, было 87,09 доллара", — рассказала она.Ранее стоимость топлива марки Brent превысила 89 долларов.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.В четверг ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. За неделю по 7 января коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года.Помимо этого, росту цен способствуют новости из ОАЭ, которые создают напряженность на нефтяном рынке. Накануне в Абу-Даби произошла серия взрывов, причиной которых, по версии местной полиции, стало попадание беспилотников. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта столицы. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов.По прогнозу аналитиков Goldman Sachs, которых цитирует газета Wall Street Journal, в 2023 году цены на нефть марки Brent могут составить в среднем 105 долларов за баррель. Аналитики считают, что более высокие цены необходимы для баланса нефтяного рынка.
https://ria.ru/20220119/neft-1768482756.html
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экономика, urals, цены на нефть
10:28 19.01.2022 (обновлено: 11:57 19.01.2022)
 
Цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила 87 долларов

Цена на нефть марки Urals впервые с 10 октября 2014 года превысила 87 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков
Работа нефтяных станков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Цена на нефть российской марки Urals в Северо-Западной Европе достигла уровней осени 2014 года, сообщила РИА Новости руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова.
"За 18 января по Северо-Западу — 87,52 доллара. (Отметку в. — Прим. ред.) 87 долларов последний раз пробивал 10 октября 2014 года, было 87,09 доллара", — рассказала она.
Ранее стоимость топлива марки Brent превысила 89 долларов.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
08:28
Аналитики объяснили рост цен на нефть
В четверг ожидается статистика по недельным запасам нефти в США. За неделю по 7 января коммерческие запасы в стране упали до минимума с октября 2018 года.
Помимо этого, росту цен способствуют новости из ОАЭ, которые создают напряженность на нефтяном рынке. Накануне в Абу-Даби произошла серия взрывов, причиной которых, по версии местной полиции, стало попадание беспилотников. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта столицы. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов.
По прогнозу аналитиков Goldman Sachs, которых цитирует газета Wall Street Journal, в 2023 году цены на нефть марки Brent могут составить в среднем 105 долларов за баррель. Аналитики считают, что более высокие цены необходимы для баланса нефтяного рынка.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 14:05
Пошлина на экспорт нефти из России вырастет на один доллар за тонну
 
ЭкономикаUralsЦены на нефть
 
 
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