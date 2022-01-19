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Макрон назвал ситуацию на Украине главным источником напряженности для ЕС
Макрон назвал ситуацию на Украине главным источником напряженности для ЕС - РИА Новости, 19.01.2022
Макрон назвал ситуацию на Украине главным источником напряженности для ЕС
Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат искать политическое решение кризиса на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:55
2022-01-19T14:55
в мире
киев
франция
эммануэль макрон
европарламент
ситуация в днр и лнр
россия
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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат искать политическое решение кризиса на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон."Мы продолжим вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения конфликта на Украине, который остается главным источником нынешней напряженности. И ваша коллективная помощь важна для поддержки наших усилий", - сказал Макрон, выступая в среду в Европарламенте.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу "нормандского формата", однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20210522/makron-1733487832.html
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в мире, киев, франция, эммануэль макрон, европарламент, ситуация в днр и лнр, россия
14:55 19.01.2022
 
Макрон назвал ситуацию на Украине главным источником напряженности для ЕС

Глава Франции Макрон назвал ситуацию на Украине главным источником напряженности для ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Франция и Германия в рамках нормандского формата продолжат искать политическое решение кризиса на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы продолжим вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения конфликта на Украине, который остается главным источником нынешней напряженности. И ваша коллективная помощь важна для поддержки наших усилий", - сказал Макрон, выступая в среду в Европарламенте.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая 2021, 21:53
Макрон поднял бокал за Украину
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу "нормандского формата", однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 17:41
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
 
В миреКиевФранцияЭммануэль МакронЕвропарламентСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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