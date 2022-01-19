https://ria.ru/20220119/likhachi-1768563391.html

В ГАИ рассказали, как будут ловить лихачей на дорогах

В ГАИ рассказали, как будут ловить лихачей на дорогах - РИА Новости, 19.01.2022

В ГАИ рассказали, как будут ловить лихачей на дорогах

Госавтоинспекция Москвы разъяснила водителям, когда будет применяться новое уголовное наказание для лихачей: обязательные условия - это факт рецидива и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:11

2022-01-19T15:11

2022-01-19T15:11

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

управление гибдд по г. москве

авто

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы разъяснила водителям, когда будет применяться новое уголовное наказание для лихачей: обязательные условия - это факт рецидива и выявление нарушения лично полицейским, а не камерой.В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную. Если ранее они неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав, максимальное наказание для них составит три года лишения свободы."Разъясняем: обязательным значением для нового состава преступления имеет факт наличия у лица административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством за совершение правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 (повторное превышение скорости движения) либо частью 5 статьи 12.15 (повторный выезд на полосу встречного движения) КоАП РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что в данном случае уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем – превышение скорости движения более чем на 60 километров в час либо выезд на встречную полосу.Отмечается, что часть вторая статьи 264.2 УК РФ устанавливает ответственность в отношении лиц, уже имеющих судимость по данной статье. Максимальное наказание, предусмотренное частью первой статьи 264.2 УК РФ – лишение свободы сроком до двух лет, по части второй – до трех лет.

https://ria.ru/20220110/nakazanie-1767095831.html

https://ria.ru/20220118/likhachi-1768413701.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), управление гибдд по г. москве, авто