В ГАИ рассказали, как будут ловить лихачей на дорогах
Сотрудники ДПС будут лично ловить лихачей на дорогах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет документы у водителя
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет документы у водителя. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы разъяснила водителям, когда будет применяться новое уголовное наказание для лихачей: обязательные условия - это факт рецидива и выявление нарушения лично полицейским, а не камерой.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную. Если ранее они неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав, максимальное наказание для них составит три года лишения свободы.
"Разъясняем: обязательным значением для нового состава преступления имеет факт наличия у лица административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством за совершение правонарушений, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 (повторное превышение скорости движения) либо частью 5 статьи 12.15 (повторный выезд на полосу встречного движения) КоАП РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что в данном случае уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем – превышение скорости движения более чем на 60 километров в час либо выезд на встречную полосу.
"Также необходимым условием применения статьи 264.2 УК РФ выступает необходимость выявления правонарушения непосредственно уполномоченным должностным лицом полиции. Нарушения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, для целей статьи 264.2 УК РФ не применимы", - добавили в Госавтоинспекции.
Отмечается, что часть вторая статьи 264.2 УК РФ устанавливает ответственность в отношении лиц, уже имеющих судимость по данной статье. Максимальное наказание, предусмотренное частью первой статьи 264.2 УК РФ – лишение свободы сроком до двух лет, по части второй – до трех лет.