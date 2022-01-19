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Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме
Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме - РИА Новости, 19.01.2022
Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме
Полицейские в Новосибирске установили личность мужчины, который в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:09
2022-01-19T14:09
2022-01-19T17:25
происшествия
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске установили личность мужчины, который в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМВД по области.Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, во время движения лифта начал пинать и крушить его изнутри, в результате чего сломал."Личность нарушителя сотрудниками полиции была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Центрального района Новосибирска. Гражданин был доставлен в отдел полиции №1 Центральный для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.В главке пояснили, что полицейские проводят в отношении мужчины проверку в рамках возбужденного административного дела по статье 717 КоАП России по факту умышленного повреждения общедомового имущества.Знакомый с ситуацией источник пояснил РИА Новости, что инцидент произошел в 20-этажном доме. В итоге лифт застрял на десятом этаже, и жители дома пока вынуждены подниматься по лестнице.
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происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:09 19.01.2022 (обновлено: 17:25 19.01.2022)
Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме
Житель Новосибирска в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости.
Полицейские в Новосибирске
установили личность мужчины, который в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМВД по области.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, во время движения лифта начал пинать и крушить его изнутри, в результате чего сломал.
"Личность нарушителя сотрудниками полиции была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Центрального района Новосибирска. Гражданин был доставлен в отдел полиции №1 Центральный для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.
В главке пояснили, что полицейские проводят в отношении мужчины проверку в рамках возбужденного административного дела по статье 717 КоАП России по факту умышленного повреждения общедомового имущества.
Знакомый с ситуацией источник пояснил РИА Новости, что инцидент произошел в 20-этажном доме. В итоге лифт застрял на десятом этаже, и жители дома пока вынуждены подниматься по лестнице.