Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/lift-1768547215.html
Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме
Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме - РИА Новости, 19.01.2022
Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме
Полицейские в Новосибирске установили личность мужчины, который в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:09
2022-01-19T17:25
происшествия
новосибирск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске установили личность мужчины, который в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМВД по области.Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, во время движения лифта начал пинать и крушить его изнутри, в результате чего сломал."Личность нарушителя сотрудниками полиции была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Центрального района Новосибирска. Гражданин был доставлен в отдел полиции №1 Центральный для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.В главке пояснили, что полицейские проводят в отношении мужчины проверку в рамках возбужденного административного дела по статье 717 КоАП России по факту умышленного повреждения общедомового имущества.Знакомый с ситуацией источник пояснил РИА Новости, что инцидент произошел в 20-этажном доме. В итоге лифт застрял на десятом этаже, и жители дома пока вынуждены подниматься по лестнице.
https://ria.ru/20211107/balashikha-1757946674.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:09 19.01.2022 (обновлено: 17:25 19.01.2022)
 
Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме

Житель Новосибирска в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске установили личность мужчины, который в неадекватном состоянии разгромил лифт в 20-этажном доме, сообщил РИА Новости в среду представитель ГУМВД по области.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, во время движения лифта начал пинать и крушить его изнутри, в результате чего сломал.
"Личность нарушителя сотрудниками полиции была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Центрального района Новосибирска. Гражданин был доставлен в отдел полиции №1 Центральный для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.
В главке пояснили, что полицейские проводят в отношении мужчины проверку в рамках возбужденного административного дела по статье 717 КоАП России по факту умышленного повреждения общедомового имущества.
Знакомый с ситуацией источник пояснил РИА Новости, что инцидент произошел в 20-этажном доме. В итоге лифт застрял на десятом этаже, и жители дома пока вынуждены подниматься по лестнице.
Драка между лифтерами и жильцами дома в Балашихе. Видео с камеры наблюдения
7 ноября 2021, 14:05
В Балашихе между рабочими, чинившими лифт, и жильцами произошел конфликт
 
ПроисшествияНовосибирскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
Лента новостейМолния
Байден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский